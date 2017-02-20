Анджелина Джоли впервые публично прокомментировала развод с Брэдом Питтом. Это произошло во время интервью для BBC World News, которое проходило в Камбодже, где Джоли представляет свой новый фильм «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи».



Фото: BBC WORLD NEWS

Актриса и режиссер призналась, что это было трудное время для всей семьи.

— Я бы не хотела много говорить об этом. Скажу лишь, что эти несколько месяцев были действительно сложными для всех нас. Но мы — семья, и всегда будем семьей. Мы вместе проходим через этот непростой период и, надеюсь, эти события укрепят нас как семью.

Многие люди проходят через подобные трудности, и мы не стали исключением. Сейчас все мое внимание сосредоточено на детях. Надеюсь, мы с достоинством пройдем этот путь до конца и в результате станем только сильнее и ближе.

Сейчас я живу в такой ситуации, когда все обитатели нашего дома сосредоточены вокруг меня. Утром я просыпаюсь и обнаруживаю в своей комнате двух собак, двух хомяков и двоих детей, и по утрам я, как правило, пытаюсь выяснить, кто пойдет гулять с собакой, кому будут на завтрак оладьи и собирается ли хоть кто-нибудь чистить зубы.



Анджелина Джоли с детьми в Камбодже

Также Анджелина рассказала, какой видит себя через пять лет.

— Через пять лет я вижу себя в доме, полном подростков, и моя основная задача, наверное, будет просто устоять против их натиска. Я бы хотела путешествовать по миру, посещать своих детей. Надеюсь, они будут счастливы и будут заниматься тем, что им действительно интересно. Я буду поддерживать их во всем.

Все, что я делаю, я делаю для того, чтобы дать моим детям представление о правильных вещах и дать им понимание того, на что они способны. Не через призму Голливуда или какого-то особенного стиля жизни, а через реальный мир и реальных людей вокруг нас.



Фото:people.com

Напомним, что роман Джоли и Питта длился 12 лет, из них два года пара прожила в браке, у них есть шестеро общих детей. 19 сентября 2016 года Анджелина подала на развод, потребовав у суда полной единоличной опеки над всеми детьми, Официальной причиной расставания актриса указала «непримиримые разногласия».