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Полный голкипер "Саттон Юнайтед" подкрепился на скамейке запасных прямо во время матча с "Арсеналом"
Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал знаменитым на весь мир благодаря не только успеху его команды, колоритной фигуре, но и необычному поступку во время кубковой игры с «Арсеналом».
Резервный вратарь команды из 5-го английского дивизиона начал есть на скамейке запасных прямо во время противостояния с «Арсеналом».
«Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счетом 2:0.
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Полный голкипер "Саттон Юнайтед" подкрепился на скамейке запасных прямо во время матча с "Арсеналом"
Голкипер "Саттон Юнайтед" Уэйн Шоу теперь знаменит на весь мир.
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