Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал знаменитым на весь мир благодаря не только успеху его команды, колоритной фигуре, но и необычному поступку во время кубковой игры с «Арсеналом».

Резервный вратарь команды из 5-го английского дивизиона начал есть на скамейке запасных прямо во время противостояния с «Арсеналом».