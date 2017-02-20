Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал знаменитым на весь мир благодаря не только успеху его команды, колоритной фигуре, но и необычному поступку во время кубковой игры с «Арсеналом».

Резервный вратарь команды из 5-го английского дивизиона начал есть на скамейке запасных прямо во время противостояния с «Арсеналом».

«Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счетом 2:0.

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