﻿ Полный голкипер "Саттон Юнайтед" подкрепился на скамейке запасных прямо во время матча с "Арсеналом". 21.by
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Полный голкипер "Саттон Юнайтед" подкрепился на скамейке запасных прямо во время матча с "Арсеналом"

21.02.2017 09:52 — Разное | Tut.by  
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Голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу стал знаменитым на весь мир благодаря не только успеху его команды, колоритной фигуре, но и необычному поступку во время кубковой игры с «Арсеналом».

Резервный вратарь команды из 5-го английского дивизиона начал есть на скамейке запасных прямо во время противостояния с «Арсеналом».

«Арсенал» победил «Саттон Юнайтед» со счетом 2:0.

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