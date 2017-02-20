В Брестской области более 5,5 тыс. жителей уплатили сбор по декрету № 3 на общую сумму 1,7 миллионов рублей, сообщил на брифинге начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по области Юрий Лилисон, передает БЕЛТА.

В целом по Брестскому региону направлено около 70 тысяч извещений на уплату сбора на финансирование государственных расходов. Более 13,5 тысяч граждан представили в налоговые органы дополнительную информацию, на основании чего направленные им извещения были аннулированы либо была скорректирована (уменьшена) сумма на уплату сбора.

«В 97% случаев речь идет об информации, которой обладал непосредственно сам гражданин. Такой информации не было ни в одном органе, и никто, кроме него самого, не мог ее представить. Как правило, это граждане, которые были за границей, выехали в Россию либо через нее в третьи страны», — пояснил начальник областной ИМНС.

Несмотря на то что 20 февраля истек срок уплаты сбора, работа инспекций по налогам и сборам и комиссий по рассмотрению заявлений граждан в горрайисполкомах по вопросам реализации декрета № 3 продолжается.

«Есть граждане, которые по каким-либо уважительным причинам не смогли обратиться в налоговые органы за разъяснениями либо не использовали свое право на освобождение от уплаты сбора через местные исполкомы. С ними и после 20 февраля будет продолжена работа. То есть двери открыты и в налоговой службе, и в горрайисполкомах. Граждане имеют право обратиться, и каждое заявление будет рассмотрено», — отметил Юрий Лилисон. При этом он порекомендовал плательщикам сбора не затягивать с решением данных вопросов.

Как сообщили в Брестском облисполкоме, на 17 февраля комиссии в местных исполнительных комитетах освободили от уплаты сбора на финансирование госрасходов 429 человек в связи с трудной жизненной ситуацией.