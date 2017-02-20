Капитан «Барселоны» Андрес Иньеста на тренировке показал, что он умеет не только метко посылать мяч в сетку ворот, но и бить точно в перекладину. Снова и снова.

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