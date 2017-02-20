

Поиск квалифицированного специалиста

Процесс наращивания ресниц — кропотливая работа, для качественного выполнения которой требуются профессиональные знания, навыки, талант. Существуют курсы, предназначенные для обучения молодых специалистов. Однако эстетический вкус у мастера должен быть природным. Глаза модели — чистый лист, на котором накладными ресничками создается шедевр.

Правильно подобрав искусственные ресницы, можно подкорректировать разрез глаз, сделать взгляд выразительнее.

Вариант поиска собственного мастера — метод сарафанного радио. Хорошо, когда вы знакомы с людьми, которые уже являются клиентами специалиста. Так вы можете самостоятельно оценить результат работы. Главное помнить, что красота и качество ресниц наполовину зависит от работы мастера и только наполовину от бережного отношения самой модели. Важно, чтобы мастер салона красоты использовал качественный материал в работе.

Подготовка к наращиванию ресниц

Необходимо знать:

За две недели до процедуры ограничьте нанесение касторового масла на веки. Если природные ресницы имеют светлый оттенок, их можно покрасить дня за два до процедуры. Но можно этого и не делать, поскольку наносимый на корни черный клей сам искусственно их прокрасит. За сутки до процедуры не наносите тушь и другие средства (масла и крема). Если вы предпочитаете носить линзы, в день наращивания лучше обойтись очками: глаза могут слегка подвергнуться раздражению.

Как происходит наращивание ресниц?

Подготовьтесь к тому, что вам придется лежать с закрытыми глазами весь процесс наращивания. У опытного мастера процедура занимает 1,5-2 часа, у новичка 3-4.

Область глаз обезжиривается. В это время вы можете ощутить легкое пощипывание. Чтобы верхние и нижние ресницы не склеились между собой, нижние с помощью увлажняющего специального скотча приклеивают к нижнему веку.

Следующим этапом реснички по одной или маленькими пучками приклеиваются к основанию натуральных. Все искусственные производятся из синтетических волокон, и на один глаз приклеивается от одной до двух сотен. Обычно от краев глаза отступают по 3–5 ресниц.

Повседневная жизнь с накладными ресницами

В течение суток после процедуры следует быть максимально аккуратной: столько требуется клею, чтобы окончательно высохнуть. Следует оградить попадание воды в глаза.

Придерживаясь таких правил, реснички долго будут оставаться красивыми и крепкими:

Не спать лицом в подушку. Не использовать тушь. Применять нежирные тоники для снятия макияжа. Избегать посещения парилок, бань и саун. Не следует носить ресницы больше четырех недель.

Коррекцию следует проводить регулярно раз в 2-3 недели, поскольку свои реснички регулярно обновляются. Соответственно старые будут выпадать вместе с наращенными. Но многие представительницы женского пола без коррекции обходятся 4-5 недель.

Снимать в домашних условиях ресницы самостоятельно не рекомендуется, поскольку, нанося различные увлажняющие кремы, можно нарушить слизистую глаз. Клей будет растворяться только под действием специальных жидкостей. Специалисты для этого используют качественные гели или же выполняют аккуратное снятие пинцетом.

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