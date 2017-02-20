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Пограничная зона и пограничная полоса Беларуси в вопросах и ответах

21.02.2017 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Пограничная зона Беларуси – это участок территории вдоль государственной границы, где со стороны пограничников и милиции ведется контроль за передвижением граждан. С 1 января 2017 года вступили в силу новые правила пребывания в погранзоне. Так гражданам, постоянно проживающим на территории Беларуси, для ее посещения потребуется лишь паспорт (вид на жительство). Госпошлину придется платить только для посещения погранполосы, там всем по-прежнему понадобится еще и специальный пропуск.

Пограничная зона и пограничная полоса Беларуси в вопросах и ответах
© Sputnik/ Сергей Лескеть
Посещение погранзоны для белорусов станет бесплатным с 1 января

В последнее время все больше населенных пунктов теряет статус режимных и исключаются из пограничной зоны. С декабря прошлого года открылись для свободного посещения населенные пункты в окрестностях станции Гудогай Островецкого района. В Гродненской и Брестской областях и вовсе действуют краткосрочные безвизовые режимы для посещения Беловежской пущи и Августовского канала с Гродно.

Какие населенные пункты входят в погранзону, где получить консультации пограничников, какие документы нужны для посещения пограничной зоны или пограничной полосы – подробные ответы на эти и другие вопросы о пребывании в белорусском приграничье – в инфографике Sputnik.

 
Теги: Гродно
 
 
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