В марте компания Apple проведет презентацию четырех новых моделей iPad, а также анонсирует iPhone SE на 128 ГБ и iPhone 7/ 7 Plus в ярко-красном цвете. Об этом сообщает авторитетный японский ресурс MacOtakara со ссылкой на собственные источники.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новые модели iPad, по данным издания, выйдут в четырех модификациях с диагональю экранов в 7,9, 9,7, 10,5 и 12,9 дюймов.

По всей видимости, на смену 7,9-дюймовому iPad mini придет новая Pro-модель с такой же диагональю и поддержкой стилуса Apple Pencil. А вот новый планшет с экраном на 10,5 дюймов должен стать самым инновационным во всей линейке за счет безрамочного дизайна и отсутствия физической кнопки «Домой».

Младший аппарат с экраном на 7,9 дюймов, как и более старшие модели, получит разъемом Smart Connector и камеру на 12 МП со вспышкой True Tone. Этот планшет, а также устройство на 9,7 дюймов должны получить процессор A9X, а старшие модификации на 10,5 и 12,9 дюймов будут работать на новом чипе — Apple A10X.

Также сообщается, что Apple представит iPhone SE с внутренней памятью на 128 ГБ и iPhone 7/7 Plus в новом ярко-красном цвете.