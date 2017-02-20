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Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону

21.02.2017 10:15 — Разное | Ежедневник  
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Домрачева планирует выступить на этапе Кубка мира по биатлону

фото: pressball.by

Известная белорусская спортсменка намерена участвовать в седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.

Об этом трехкратная олимпийская чемпионка сообщила на официальных страницах в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

Лидер женской сборной Беларуси после нескольких дней отдыха отправится в столицу зимних Олимпийских игр 2018 года. На прошедшем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира Дарья Домрачева сумела завоевать серебряную медаль в гонке преследования, став единственной спортсменкой из белорусской команды, кому удалось подняться на пьедестал почета.

В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает 33-е место, имея в своем активе 171 очко.

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдет с 2 по 5 марта. В программе соревнований женский (2 марта) и мужской (3 марта) спринт, гонки преследования (4 марта) и эстафеты (5 марта). 10-12 марта состоится восьмой этап Кубка мира в финском Контиолахти, а завершится розыгрыш Кубка мира 17-19 марта в пригороде Осло - Холменколлене

 
 
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Известная белорусская спортсменка намерена участвовать в седьмом этапе Кубка мира по биатлону в Пхенчхане.

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