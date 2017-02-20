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Беспорядки в Стокгольме: полицейских забросали камнями

21.02.2017 10:05 — Разное | Ежедневник  
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Беспорядки в Стокгольме: полицейских забросали камнями

В пригороде Стокгольма в ночь на вторник произошли беспорядки в районе, где проживают преимущественно мигранты. По сообщениям полиции, в них приняли участие десятки человек.

Точное число участников столкновений власти назвать не смогли, сославшись на то, что люди уходили и приходили снова. Стычка произошла поздно вечером у одной из станций стокгольмского метро, где полицейские проводили операцию по задержанию подозреваемого, пишет ВВС.

Полицейские были вынуждены сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух, после того как в представителей правоохранительных органов стали бросать камни.

Спустя два часа в соседнем районе неизвестные сожгли около десятка автомобилей и разграбили магазины.

По словам местных властей, точный ущерб, нанесенный участниками беспорядков можно будет оценить лишь с наступлением дня.

Двумя днями ранее, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, президент США Дональд Трамп заявил о серьезных проблемах в Швеции.

"Посмотрите, что произошло в Германии, посмотрите, что произошло вчера вечером в Швеции. В Швеции, кто бы мог подумать! В Швеции! Их было много. У них возникли проблемы, которые они и представить себе не могли", - сказал американский лидер.

Эти слова озадачили многих: никто, в том числе и бывший премьер-министр Швеции, не понял, что именно имел в виду Трамп.

Никаких террористических нападений в Швеции в минувшую пятницу не было.

Позднее президент США написал в "Твиттере", что говорил не о терактах, а затронул в своем выступлении тему мигрантов в Швеции, которая обсуждалась накануне в документальном фильме, вышедшем в эфир на телеканале Fox News.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", - написал он.

Согласно официальным данным, Швеция, население которой насчитывает около 9,5 млн человек, приняла у себя около 200 тыс. беженцев и мигрантов. Это наибольшее соотношение прибывших к местным жителям, чем в остальных странах Европы.

В 2015 году поток желающих получить статус беженцев сильно возрос: в страну прибыло более 160 тыс. человек.

Это вызвало рост напряженности, имели место отдельные случаи нападений на мигрантов, а также демонстрации в поддержку и против иммиграции.

В прошлом году поток беженцев снизился после того, как Швеция ввела новые пограничные правила, увеличив время проверки, а также стала материально поощрять мигрантов, согласных добровольно вернуться на родину.

 
 
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В пригороде Стокгольма в ночь на вторник произошли беспорядки в районе, где проживают преимущественно мигранты. По сообщениям полиции, в них приняли участие...

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