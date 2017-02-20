MVP прошлого сезона Патрик Кейн стал первым в истории НХЛ американцем, забившим минимум 20 голов в 10 сезонах. Это достижение он задокументировал в воскресном поединке «Чикаго» в гостях у «Баффало», который закончился победой «Блэкхокс» — 5:1.



Патрик Кейн. Фото c сайта nhl.com

Лучший бомбардир НХЛ прошлого сезона, 28-летний Патрик Кейн забросил свою 20-ю шайбу в нынешнем регулярном чемпионате. При счете 4:1 в пользу «Блэкхокс» Кейн получил в зоне соперника диагональную передачу от Артемия Панарина, несколькими финтами распластал на льду голкипера «Сэйбрз» Робин Ленера и отправил шайбу в сетку.

Этот гол позволил Кейну стать первым в истории НХЛ американцем, достигнувшим отметки в 20 шайб на протяжении каждого из первых 10 сезонов. По этому показателю лидер «Блэкхокс» сравнялся с Дени Саваром — оба делят четвертое место за всю историю клуба. Впереди лишь такие легенды «Чикаго», как Стэн Микита (14 сезонов с минимум 20 голами на счету), Бобби Халл (13) и Стив Лармер (11).

Контракт 28-летнего Кейна действует еще на протяжении шести сезонов и у него есть — если он отработает в Чикаго хотя бы следующие пять — все шансы установить рекорд команды всех времен. Задача отнюдь не смотрится невыполнимой еще и потому, что Кейн до сих пор прогрессирует, как хоккеист.

— Он продолжает становиться лучше, — заявил на воскресной пресс-конференции главный тренер «Блэкхокс» Джоэл Кенневилль, отвечая на вопрос о Кейне. — После сезона, в котором он стал MVP, он в состоянии улучшать свою игру за счет силы, скорости и таланта плеймейкера. У него здорово получается с Панариным, и это звено действует на протяжении последних сезонов великолепно. О Кейне можно говорить только хорошее, потому что он — особенный игрок.



Фото: Reuters

Кейн продолжает переписывать историю легендарного клуба. Трудно сказать, чтобы «Блэкхокс» этого не ожидали, когда в 2007-м драфтовали 19-летнюю звезду юниорского хоккея под первым номером, однако реальность превзошла большинство ожиданий.

Тогда, чуть менее 10 лет назад, «Блэкхокс» крупно повезло на драфте. Только-только лигой была введена лотерея, в ходе которой определялись команды, выбирающие первыми, и «Чикаго» такую лотерею выиграл, хотя изначально имел только пятые по величине шансы. Накопивший в результате серии обменов сразу три выбора в первом раунде «Сент-Луис» предлагал «Чикаго» все три в обмен на первый выбор, под которым «Блюз» — в этом сегодня нет никаких сомнений — также выбрали бы Кейна, но генеральный менеджер «Блэкхокс» Дейл Тэллон стоял насмерть. И, сам того не зная, изменил ход истории клуба.

Несмотря на то, что Кейн занимал лишь второе место в рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ среди североамериканских игроков (десять лет назад еще жили опасения, что тому не хватит физических данных, чтобы полностью раскрыться в НХЛ), за несколько месяцев до драфта завершился сезон в Хоккейной лиге Онтарио, по ходу которого Кейн продемонстрировал, на что он способен с сыгранными партнерами по звену: белорусским левым крайним Сергеем Костицыным и центрфорвардом Сэмом Ганье, выбранным в том же 2007-м «Эдмонтоном» под общим шестым номером. В 58 матчах сезона один только Кейн набрал 145 (62+83) очков, а всего на счету звена оказалось умопомрачительное количество баллов — 394.

Сэм Ганье, Сергей Костицын, Патрик Кейн. Фото с сайта adventuresinpucking.wordpress.com

Сергей Костицын в том выдающемся сезоне-2006/07 набрал 131 (40+93) балл в 59 играх, Сэм Ганье — 118 (35+83) в 53 матчах.

Эффект после появления Патрика Кейн в «Блэкхокс» оказался молниеносным. Ровно так же, как Халл и Микита преобразили команду в конце 1950-х, Кейн и его ровесник Джонатан Тэйвз с первого месяца принялись делать для «Чикаго» разницу — неслучайно, что оба попали в список финалистов «Колдер Трофи» по итогам сезона 2007/08. Зарекомендовав себя в качестве одного из самых надежных и эффективных кубковых бойцов, Кейн три года спустя после прихода в команду, летом 2010-го, забросил победную шайбу в овертайме заключительного матча финала против «Филадельфии» и поднял над головой свой первый из трех Кубков Стэнли. Еще через три года он выиграл «Конн Смайт Трофи», а еще через три стал первым американцем-обладателем «Арт Росс Трофи», победил в голосовании за «Харт Трофи» и получил «Трофей Теда Линдсэя», вручаемого лучшему хоккеисту сезона по версии самих игроков НХЛ.

Именно по ходу прошлого сезона Кейн побил американский рекорд Халла по количеству матчей, в которых игрок подряд набирал очки. Кейн остановился на отметке в 26 игр (лучший показатель в лиге, начиная с сезона 1992/93), оставив далеко позади 21-матчевую серию Халла, которую тот установил еще в чемпионате 1971/72. Звено в составе Кейна, Панарина и Артема Анисимова неоднократно называлось лучшим в НХЛ и, получая прошлым летом индивидуальные призы, Кейн не забывал отдавать должное партнерам по звену.

— Панарин однозначно оказал огромное влияние на мою игру, — сказал Кейн NHL.com. — Мы общаемся друг с другом, несмотря на то, что не говорим на одном языке. И я не знаю, как это объяснить. Анисимов, давайте откровенно, делает за нас массу грязной работы. Выходить с ними в одном звене, что в равных составах, что в большинстве, было огромным плюсом. Я действительно отлично сработался вместе с двумя русскими. Я всегда думал про себя, что сам играю, как русский: пытаюсь создавать, комбинировать, пасовать открытому партнеру.



Патрик Кейн и Артемий Панарин. Фото: Reuters

Стать в чем-либо первым в истории страны само по себе уникальное достижение, но воскресная шайба в ворота «Баффало», должно быть, стала для Кейна еще эмоциональнее оттого, что нападающий родился и вырос в этом городе, на самом севере граничащего с Канадой штата Нью-Йорк. Семья Кейна жила всего в десяти минутах ходьбы от старой арены «Сэйбрз», где он был частым гостем.

— Мы все любили «Сэйбрз» в том возрасте, — говорил Кейн осенью 2007-го The Hockey News, накануне первого для себя матча в Баффало в составе «Блэкхокс». — Отлично помню, как ходил на игры в свитере с именем Гашека на спине.

Кейн и сегодня пользуется колоссальной популярностью в этом хоккейном городе, где тысячи мальчишек мечтают повторить его карьерный путь. Должно быть, Кейну банально непросто даже удовлетворить все запросы на билеты всякий раз, когда «Чикаго» приезжает в город.

— Всегда приятно забивать в Баффало, — улыбнулся Кейн после воскресного матча. — Здесь мне часто хочется совершить что-нибудь особенное по ходу игры.