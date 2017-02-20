Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя Бреста, который обвиняется в том, что сжег автомобиль своей бывшей подруги, сообщили TUT.BY в управлении Следственного комитета по Брестской области.



Фото: пресс-служба СК

В ночь на 3 ноября прошлого года мужчина облил бензином и поджег Renault, припаркованный во дворе домов на 3-м Заводском переулке. Огонь уничтожил легковушку и повредил стоявшие рядом Renault и BMW. Ущерб, причиненный их собственникам, составил 5600 и 9000 рублей соответственно.

Владелица уничтоженного Renault сообщила следователям, что в причастности к совершению преступления она подозревала бывшего сожителя, который ранее продал ей данное транспортное средство.

На момент задержания при себе у мужчины обнаружили 5 патронов, а во время обыска: самодельный пистолет, незарегистрированное охотничье оружие и 41 патрон. В отношении брестчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 218 УК (Умышленное повреждение и уничтожение имущества, совершенные общеопасным способом), ч. 3 ст. 295 УК (Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенные повторно).

Обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, нигде не работал. Свою вину он признал полностью. Ущерб, причиненный потерпевшим, возмещен родными обвиняемого в полном объеме.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.