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Беларусь вошла в список крупнейших мировых экспортеров оружия
Согласно
В докладе были проанализированы данные в период с 2012 по 2016 год. Самую большую сумму на белорусское оружие израсходовал Китай — 170 млн долларов, следующим по тратам идет Вьетнам — 150 млн долларов, тройку замыкает Судан — 113 млн долларов. Всего же Беларусь экспортировала оружия за указанный период на 625 млн долларов.
Больше всего средств было выручено за продажу воздушных летательных аппаратов — 312 млн долларов и систем противовоздушной обороны — 195 млн. Третьей строчкой по доходности идет продажа бронированных боевых машин — 96 млн.
В прошлом году были две крупные поставки оружия: в Мьянму и Вьетнам. В докладе сообщается, что Минобороны Мьянмы потратило 51 млн долларов на белорусское вооружение. Скорее всего, речь идет о закупке зенитного ракетного комплекса «Квадрат-М», разработанного белорусским предприятием ОАО «АЛЕВКУРП».
ЗРК были
Вьетнам также является традиционным покупателем белорусских ЗРК. Например, еще в 2015 году войска ПВО и ВВС Вьетнама
Если говорить об импорте вооружений в нашу страну, то больше всего военной техники белорусским Минобороны было закуплено в России — за весь период затраты составили 475 млн долларов.
Мы уже писали о поставках новейших
В докладе также говорится о поставках с Украины на сумму в 10 млн долларов и из Китая — на 2 млн долларов.
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Беларусь заняла 18 место среди 25 стран.
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