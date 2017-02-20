Согласно докладу Стокгольмского международного института проблем мира SIPRI, Беларусь заняла 18-е место в топ-25 крупнейших экспортеров основных видов вооружения.

В докладе были проанализированы данные в период с 2012 по 2016 год. Самую большую сумму на белорусское оружие израсходовал Китай — 170 млн долларов, следующим по тратам идет Вьетнам — 150 млн долларов, тройку замыкает Судан — 113 млн долларов. Всего же Беларусь экспортировала оружия за указанный период на 625 млн долларов.





Больше всего средств было выручено за продажу воздушных летательных аппаратов — 312 млн долларов и систем противовоздушной обороны — 195 млн. Третьей строчкой по доходности идет продажа бронированных боевых машин — 96 млн.





В прошлом году были две крупные поставки оружия: в Мьянму и Вьетнам. В докладе сообщается, что Минобороны Мьянмы потратило 51 млн долларов на белорусское вооружение. Скорее всего, речь идет о закупке зенитного ракетного комплекса «Квадрат-М», разработанного белорусским предприятием ОАО «АЛЕВКУРП».



ЗРК «Квадрат-М», Мьянма. Фото: defence-blog.com

ЗРК были продемонстрированы во время военного парада. Мьянма стала первым получателем модернизированных белорусскими специалистами комплексов «Квадрат-М».



С-125−2ТМ «Печора-2ТМ». Фото: viethaingoai.net

Вьетнам также является традиционным покупателем белорусских ЗРК. Например, еще в 2015 году войска ПВО и ВВС Вьетнама провели успешные испытания трех модернизированных белорусской компанией УП «Тетраэдр» комплексов С-125−2ТМ «Печора-2ТМ». Все три ЗРК С-125−2ТМ «Печора-2ТМ» успешно поразили 100% целей.

Если говорить об импорте вооружений в нашу страну, то больше всего военной техники белорусским Минобороны было закуплено в России — за весь период затраты составили 475 млн долларов.





Мы уже писали о поставках новейших вертолетов Ми-8МТВ-5, учебно-боевых самолетов Як-130, бронетранспортеров БТР-82А (почти 900 тыс. долларов за единицу) и другой военной техники.

В докладе также говорится о поставках с Украины на сумму в 10 млн долларов и из Китая — на 2 млн долларов.