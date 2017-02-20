Смертельная авария произошла 20 февраля, около 20.00, в Калинковичах. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.



Фото: УГАИ МВД

18-летний водитель VW Passat ехал по улице 50 лет Октября от улицы Свердлова в сторону площади Победы. После совершения обгона он не справился с управлением, машина выехала на газон и врезалась в металлический столб. От удара VW отбросило на правый тротуар, где он врезался сначала в забор, затем в опору ЛЭП.

В результате ДТП парень получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу, где позже умер.



Фото: УГАИ МВД

Как отметили в УГАИ МВД, парень получил водительское удостоверение только три месяца назад, в момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности. По предварительной информации, молодой человек был трезв.