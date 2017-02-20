Ко Дню защитника Отечества предприятия торговли Могилева и Бобруйска подготовили специальные акции и скидки, которые будут действовать 22 и 23 февраля. Об этом сообщает облисполком.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Универмаг «Центральный» объявит на все непродовольственные товары скидку в 7−15%;

«Магазин «Юбилейный» — 13−15% на весь ассортимент непродовольственных товаров, а также 8% — на продовольственные товары (исключение — табачные изделия и соки);

«Магазин «Строитель» — не менее 10% на весь ассортимент товаров. Кроме того, определен перечень товаров (более 15 позиций), которые буду продаваться без розничной надбавки;

«Мебельхозтовары» дарит скидку 15% при условии единовременной оплаты;

«Белхозторг-1М» предоставит скидки в размере 10−20% — на мягкую мебель, керамические изделия; 15% — на фигуры садовые, вешалки напольные; 5% — на металлическую посуду, газовые плиты.

«Дом обуви» в Бобруйске обещает скидку 5−30%, «Промторг» в Бобруйске - скидки от 5 до 20% на непродовольственные товары.

Магазин «ELIZ» в Бобруйске предоставит 40% скидки — на пальто мужское демисезонное; 10−20% — при покупке двух мужских сорочек; 20% — на трикотаж и брюки женские.

«Галантэя» в Бобруйске объявляет 15% скидки на кожгалантерейные изделия.

Кроме того, с 22 по 23 февраля система потребительской кооперации организует акцию для мужчин — покупателям предоставят 15% скидки на товары легкой промышленности мужского ассортимента, парфюмерно-косметические изделия, мелко-бытовую технику, ювелирные изделия, часы, электроинструменты, спорттовары.