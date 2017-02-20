﻿ Три миллиона просмотров на Youtube: в сети появился новый клип Ланы Дель Рей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Три миллиона просмотров на Youtube: в сети появился новый клип Ланы Дель Рей

21.02.2017 11:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американская певица Lana Del Rey выпустила новый клип на композицию Love, которая вышла синглом незадолго до этого. Видео на YouTube уже собрало больше трех миллионов просмотров.


Новый клип на песню "Love" — первый за 16 месяцев. Ожидается, что скоро Лана Дель Рей выпустит новый альбом, даты выхода пока неизвестны.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В дискографии певицы — четыре студийных альбома. Последний из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015 года. Она также принимала участие в записи диска Starboy певца The Weeknd. Лана Дель Рей получила всемирную известность после выхода дебютной пластинки Born to Die в 2012 году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лана Дель Рей выпустила клип на новую песню "Love" - первую за 16 месяцев.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Звездный российский хоккеист отказался от гражданства США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика