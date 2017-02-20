Американская певица Lana Del Rey выпустила новый клип на композицию Love, которая вышла синглом незадолго до этого. Видео на YouTube уже собрало больше трех миллионов просмотров.





Новый клип на песню "Love" — первый за 16 месяцев. Ожидается, что скоро Лана Дель Рей выпустит новый альбом, даты выхода пока неизвестны.

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В дискографии певицы — четыре студийных альбома. Последний из них, Honeymoon, Лана Дель Рей выпустила в сентябре 2015 года. Она также принимала участие в записи диска Starboy певца The Weeknd. Лана Дель Рей получила всемирную известность после выхода дебютной пластинки Born to Die в 2012 году.