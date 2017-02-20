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Звездный российский хоккеист отказался от гражданства США

21.02.2017 11:14 — Разное | Tut.by  
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Знаменитый российский хоккеист Павел Буре, выступавший в НХЛ с 1991-го по 2003 год, отказался от гражданства США, сообщает Russia Today.


Павел Буре. Фото: Reuters

Об этом говорится в отчете Министерства финансов США, которое опубликовало списки экс-американцев в IV квартале 2016 года. Среди других известных персон, кто в 2016 году отказался от американского гражданства, — глава МИД Великобритании Борис Джонсон и немецкий принц Александр Гогенцоллерн.

Павел Буре имел гражданство России с 1999 года. На вопрос RT о том, действительно ли он отказался от паспорта США и чем было вызвано соответствующее решение, Буре ответил: «Я не уверен, что я буду с вами это обсуждать».

Несмотря на успешную карьеру в НХЛ, Павел Буре не раз отмечал, что комфортнее всего он чувствует себя в России.

Болельщики «Ванкувер Кэнакс» и «Флориды Пантерз» в свое время признавали его лучшим игроком в истории своих клубов.

В 2015 году Павел Буре занял пост президента Международной лиги легенд мирового хоккея, а недавно вошел в список 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги.

В регулярных чемпионатах НХЛ Павел Буре набрал 779 (437+342) очка в 702 поединках, в Кубках Стэнли на его счету 70 (35+35) баллов в 64 играх. За свою впечатляющую скорость получил прозвище Русская ракета.

Павел Буре трижды становился лучшим снайпером чемпионатов НХЛ (1994, 2000, 2001). Был лучшим снайпером и бомбардиром Кубка Стэнли в 1994 году. Его карьера в НХЛ могла бы сложиться успешнее, если б не многочисленные травмы. Первый в истории российский хоккеист, чей игровой номер был выведен из обращения командой НХЛ.

Вице-чемпион Олимпиады-1998, бронзовый медалист Игр-2002. Лучший снайпер Олимпиады-1998. Чемпион мира — 1990.

Отец родившегося в 1971 году в Минске Павла Буре, Владимир Буре, входит в тренерский штаб хоккейной сборной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Знаменитый российский хоккеист Павел Буре, выступавший в НХЛ с 1991-го по 2003 год, отказался от гражданства США.

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