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Слухи: Samsung возобновит продажи Galaxy Note 7
Компания Samsung начнет продажи восстановленных Galaxy Note 7 на развивающихся рынках,
Сообщается, что старт продаж восстановленных смартфонов намечен на июнь 2017 года. На такой шаг компании пришлось пойти, чтобы минимизировать ущерб прибыли от отзыва оригинальных Galaxy Note 7 и избежать расходов по их утилизации.
В новых смартфонах будут полностью заменены батареи — их емкость составит от 3000 до 3200 мАч — против 3500 мАч в оригинальной модели. Также замене подлежат корпуса гаджетов — остальные комплектующие останутся нетронутыми.
Процедура восстановления начнется в мае — после этого они сразу же начнут поставляться в Индию, Вьетнам и друге развивающиеся страны. А вот планов по продаже восстановленных аппаратов на североамериканском и европейском рынках у Samsung нет.
Ранее о возможности продажи «исправленных» Galaxy Note 7
Напомним, оригинальный Samsung Galaxy Note 7 поступили в продажу в августе 2016 года. Два месяца спустя после множественных случаев их самовозгорания корпорация сначала остановила продажи, а потом прекратила производство, понеся огромные убытки.
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Восстановленные аппараты будут продаваться на развивающихся рынках.
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