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мотоциклист прыгнул с одного движущегося БЕЛАЗа на другой
Известный российский райдер Владимир Ярыгин совершил первый в мире прыжок на мотоцикле с одного движущегося объекта на другой. В прыжке на расстояние в 20 метров спортсмен также успешно выполнил трюк Heart Attack. Мероприятие прошло в рамках проекта Adrenaline Rush.
Роль движущихся объектов исполняли два грузовика БЕЛАЗ, на которые предварительно установили трамплин и площадку для приземления. К слову, площадка для приземления была размещена на самом большом в мире самосвале грузоподъемностью 450 тонн — БЕЛАЗ-75710.
С этим прыжком Владимир Ярыгин попал в Книгу рекордов России и установил новый рекорд в мире FMX.
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В прыжке на расстояние в 20 метров спортсмен также успешно выполнил трюк Heart Attack.
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