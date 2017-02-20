Известный российский райдер Владимир Ярыгин совершил первый в мире прыжок на мотоцикле с одного движущегося объекта на другой. В прыжке на расстояние в 20 метров спортсмен также успешно выполнил трюк Heart Attack. Мероприятие прошло в рамках проекта Adrenaline Rush.

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Роль движущихся объектов исполняли два грузовика БЕЛАЗ, на которые предварительно установили трамплин и площадку для приземления. К слову, площадка для приземления была размещена на самом большом в мире самосвале грузоподъемностью 450 тонн — БЕЛАЗ-75710.

С этим прыжком Владимир Ярыгин попал в Книгу рекордов России и установил новый рекорд в мире FMX.