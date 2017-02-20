﻿ В Слуцке пассажир Volkswagen вступился за водителя-бесправника и ударил инспектора ГАИ по лицу. 21.by
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В Слуцке пассажир Volkswagen вступился за водителя-бесправника и ударил инспектора ГАИ по лицу

21.02.2017 11:45 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел 20 февраля на улице Магистральной в Слуцке. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Минской области.

Около 01.45 инспекторы остановили Volkswagen Sharan. При проверке документов выяснилось, что 21-летний водитель, житель Слуцка, не имеет права управления транспортными средствами. Для составления административного протокола его пригласили в патрульный автомобиль.

— 26-летний пассажир Volkswagen в это время навязчиво начал просить инспекторов не привлекать к ответственности его друга. Мужчина мешал ведению административного процесса, неоднократно открывал двери служебного автомобиля. Сначала он просил, затем начал требовать отпустить товарища. Получив отказ, стал вести себя агрессивно, — сказали в ГАИ.

На неоднократные требования прекратить противоправное поведение мужчина никак не реагировал. Предупреждения о применении физической силы и спецсредств он также игнорировал, а при попытке надеть на него наручники, нанес удар инспектору в лицо.

Мужчину задержали и доставили в Слуцкий РОВД. По данному факту проводится проверка.

 
 
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