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За три года вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 9800 человек, около 23 тысяч было ранено, заявляет МИД Украины.

Отмечается также, что за три года вооруженного конфликта на востоке Украины почти 1,8 миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

"Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД также подчеркивают, что в аннексированном Россией Крыму системно нарушаются фундаментальные права человека, "от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма – крымские татары".

"Россия продолжает разжигать конфликт на Донбассе, направляет на неконтролируемую правительством Украины территорию регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", – говорится в сообщении.

только в течение декабря 2016 года в зоне проведения АТО на Донбассе погибли 22 украинских военнослужащих.