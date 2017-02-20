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Затянули пояса: в январе белорусы потратили в магазинах почти на 5% меньше, чем год назад
Розничный товарооборот в январе этого года сократился на 4,6% по отношению к такому же периоду 2016 года. Об этом
Всего в магазинах белорусы оставили почти 2,7 миллиарда рублей.
Конечно, после новогодних праздников активность потребителей традиционно снижается. Однако в январе 2016 года падение розничного товарооборота составило всего 2%.
Напомним, в январе цены
По итогам прошлого года корзина белорусских покупателей претерпела некоторые изменения. Так, белорусы
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Розничный товарооборот по отношению к такому же периоду прошлого года сократился на 4,6%.
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