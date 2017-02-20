Розничный товарооборот в январе этого года сократился на 4,6% по отношению к такому же периоду 2016 года. Об этом сообщает Белстат.

Всего в магазинах белорусы оставили почти 2,7 миллиарда рублей.

Конечно, после новогодних праздников активность потребителей традиционно снижается. Однако в январе 2016 года падение розничного товарооборота составило всего 2%.

Напомним, в январе цены выросли на 0,9% (годом ранее инфляция была выше — 1,9%), наибольший вклад внесли продовольственные товары — они прибавили в цене 1,2%.

По итогам прошлого года корзина белорусских покупателей претерпела некоторые изменения. Так, белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но начали покупать больше свежих овощей и грибов. Заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также консервов, икры и ее заменителей — почти на 13%.