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Затянули пояса: в январе белорусы потратили в магазинах почти на 5% меньше, чем год назад

21.02.2017 11:47 — Разное | Tut.by  
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Розничный товарооборот в январе этого года сократился на 4,6% по отношению к такому же периоду 2016 года. Об этом сообщает Белстат.

Всего в магазинах белорусы оставили почти 2,7 миллиарда рублей.

Конечно, после новогодних праздников активность потребителей традиционно снижается. Однако в январе 2016 года падение розничного товарооборота составило всего 2%.

Напомним, в январе цены выросли на 0,9% (годом ранее инфляция была выше — 1,9%), наибольший вклад внесли продовольственные товары — они прибавили в цене 1,2%.

По итогам прошлого года корзина белорусских покупателей претерпела некоторые изменения. Так, белорусы стали экономить на мясе и рыбе, но начали покупать больше свежих овощей и грибов. Заметнее всего сократились продажи рыбы и морепродуктов — почти на 15%, а также консервов, икры и ее заменителей — почти на 13%.

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Розничный товарооборот по отношению к такому же периоду прошлого года сократился на 4,6%.

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