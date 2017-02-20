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Житель Борисова подделывал документы для продажи похищенных в России дорогих авто

21.02.2017 12:12 — Разное | Tut.by  
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УCK по Минской области расследует уголовное дело в отношении жителя Борисова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, а также изготовлении, использовании и сбыте официальных документов на автомобили.


Потерпевшими по уголовному делу проходят граждане, в отношении которых были совершены мошеннические действия при покупке автомобилей Kia Sportage, BMW X5 и других. В ходе процедуры по постановке транспортных средств на регистрационный учет в ГАИ оказалось, что потерпевшие стали обладателями дорогостоящих автомобилей с поддельными VIN-кодами и транзитными номерами Российской Федерации.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили причастность к совершению противоправных действий 28-летнего жителя Борисова.


— По данным следствия, в 2014 году обвиняемый из Российской Федерации пригонял легковые автомобили для продажи в Республике Беларусь. С целью последующего их сбыта, действуя в сговоре с иными лицами, изготавливал пакет поддельных документов, которые передавал покупателям. Следователи располагают данными о нескольких фактах продажи обвиняемым по поддельным документам автомобилей, которые находятся в розыске как похищенные на территории Российской Федерации, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Обвиняемый заключен под стражу. Назначен ряд криминалистических экспертиз. Устанавливаются дополнительные факты преступных деяний.

 
 
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Обвиняемый пригонял легковые автомобили для продажи в Беларуси. С целью последующего их сбыта, действуя в сговоре с иными лицами, изготавливал пакет поддельных...

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