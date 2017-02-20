Игорь Маменко подтвердил звание народного любимца: до его выступления в Минске еще больше месяца, а билетов не осталось ни в одной кассе столицы. Для поклонников таланта российского артиста есть хорошая новость — 27 марта Маменко даст дополнительный концерт в Минске .





Концерты при полных аншлагах для Игоря Маменко привычны. И не только потому, что он звезда телевизионной передачи «Аншлаг». Он с гордостью носит звание, которое подарили ему благодарные зрители, — «человек-анекдот». Артист — известный коллекционер анекдотов, которые начал собирать еще с детства.

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Секрет популярности артиста кроется в виртуозном умении пародировать, ярком артистизме и в том, что Маменко тщательно готовит материал для выступлений.

На концертах Игоря Маменко в зале царит добродушная и веселая атмосфера. Публика обожает его истории про грозную тещу Лидию Сергеевну, незадачливого любовника, жену, соседа-выпивоху. Миниатюры каждый раз срывают овации, а в Youtube набирают миллионы просмотров. Вот что пишут поклонники артиста в комментариях к видеозаписям его миниатюр: «Талант от Бога!», «Маменко самый лучший!», «Ухохоталась! Спасибо!», «Очень прикольно, смеешься и забываешь о мире, в котором живешь».

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Билеты на минский концерт Игоря Маменко, который состоится 30 марта, распроданы за месяц до приезда артиста в столицу. Промоутерам удалось уговорить артиста выкроить в его плотном гастрольном графике еще один вечер для встречи с минчанами. Дополнительный концерт Игоря Маменко состоится в Минске 27 марта. Чтобы ценителям хорошего юмора не пришлось коротать вечер у входа в Центральный дом офицеров и спрашивать лишний билетик у спешащих на концерт счастливых поклонников, о местах в зале стоит позаботиться заранее.

Билеты поступят в продажу 23 февраля.

Начало выступления в 19:00. Инфолиния: +375 29 106−00−02, +375 29 751−11−75. Купить билет

Помимо Минска, Игорь Маменко выступит 28 марта в Гомеле, в Общественно-культурном центре (цена билетов от 28 до 50 рублей). Затем 29 марта Игорь Маменко выступит в Могилеве (ДК Области, цена билетов от 28 до 40 рублей). В Витебске концерт Игоря Маменко состоится 31 марта (КЗ «Витебск», цена билетов от 18 до 45 рублей).

Купить билеты можно будет на сайте AFISHA.TUT.BY