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Алиев назначил свою жену вице-президентом Азербайджана
21.02.2017 12:30 — Разное | Ежедневник
Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева стала первым вице-президентом страны. До этого она являлась депутатом парламента.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.
До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м и 2015-м годах она побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заместителем председателя. Пост председателя правящей партии после смерти своего отца Гейдара Алиева занимает действующий президент страны Ильхам Алиев.
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Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева стала первым вице-президентом страны. До этого она являлась депутатом парламента.
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