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Алиев назначил свою жену вице-президентом Азербайджана

21.02.2017 12:30 — Разное | Ежедневник  
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Алиев назначил свою жену вице-президентом Азербайджана

Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева стала первым вице-президентом страны. До этого она являлась депутатом парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», - говорится в документе.

Нормы, предусматривающие появление в Азербайджане вице-президентов и первого вице-президента, были внесены в Конституцию страны по итогам проведенного в сентябре 2016 года референдума. В поддержку введения института вице-президентства тогда проголосовало свыше 89% участников референдума.

До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м и 2015-м годах она побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заместителем председателя. Пост председателя правящей партии после смерти своего отца Гейдара Алиева занимает действующий президент страны Ильхам Алиев. 

 
 
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Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева стала первым вице-президентом страны. До этого она являлась депутатом парламента.

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