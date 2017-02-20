



Жена президента Азербайджана Мехрибан Алиева стала первым вице-президентом страны. До этого она являлась депутатом парламента.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом страны. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.



«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», - говорится в документе.



Нормы, предусматривающие появление в Азербайджане вице-президентов и первого вице-президента, были внесены в Конституцию страны по итогам проведенного в сентябре 2016 года референдума. В поддержку введения института вице-президентства тогда проголосовало свыше 89% участников референдума.

До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м и 2015-м годах она побеждала на выборах в парламент страны от правящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заместителем председателя. Пост председателя правящей партии после смерти своего отца Гейдара Алиева занимает действующий президент страны Ильхам Алиев.