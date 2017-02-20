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В суде по делу резни бензопилой выступил психиатр
21.02.2017 12:13 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Обвиняемому в 2014 году ставился диагноз шизоидного расстройства личности. После попытки суицида парень консультировался в РНПЦ психического здоровья.
Обвиняемому по делу резни в ТЦ "Европа" в 2014 году ставился диагноз шизоидного расстройства личности. Об этом сообщил сотрудник кафедры психиатрии БелМАПО Евгений Ласый во время допроса свидетелей в Минском городском суде, передает
Врач-психиатр консультировал Казакевича в РНПЦ психического здоровья, куда обвиняемый попал после попытки суицида.
"К сожалению, консультация была давно, она длилась 20−30 минут. Помню, это были суицидальные действия, — рассказал Евгений Ласый. — Был конфликт в школе, связанный с учительницей, он пытался сжечь себя газетами"
По словам врача, пациенту были поставлены два диагноза: умеренный депрессивный эпизод и расстройство личности. Для первого характерны депрессия, суицидальные мысли, опасные для себя мысли. Для второго — необычность мышления, поступков.
"Сам факт того, что он пытался совершить такой суицид, необычен. Это не стандартное поведение, которое укладывается в понятие «шизоидная личность». Это эксцентричность мышления, затруднения в коммуникации", - объяснил специалист.
В понедельник, 20 февраля, в Минском городском суде начался процесс по нападению в ТЦ «Европа». 18-летний обвиняемый Влад Казакевич полностью признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.
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Обвиняемому в 2014 году ставился диагноз шизоидного расстройства личности. После попытки суицида парень консультировался в РНПЦ психического здоровья.
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