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Обзор депозитов: что осталось вкладчикам после очередной волны снижения ставок

21.02.2017 12:38 — Разное | Tut.by  
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Февраль оказался довольно насыщенным для белорусских вкладчиков. Во-первых, произошло очередное снижение ставки рефинансирования и, соответственно, снижение ставок по срочным банковским вкладам. И во-вторых, на депозитном рынке появился новый игрок — Евроторгинвестбанк — с новыми интересными продуктами, которые сразу вписались в наш рейтинг.


Фото: Reuters

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось на депозитном рынке в феврале, и подготовил для вас актуальные рейтинги на 21.02.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.

Вклады в белорусских рублях

Вклад Банк

Ставка Срок

Вклад Банк

Ставка Срок

"Отличный плюс" от Белинвестбанка

9% на 30 дней

"Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка

12% на 35 дней

"Отличный плюс" от Белинвестбанка

9,5% на 60 дней

"Цептер аккорд" от Цептер банка
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12% на 35 дней

"Особенный 3" от Идея Банка;
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10,5% на 3 месяца

"Особенный 3 плюс" от Идея Банка
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14% на 3 месяца

"Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка

13% на 6 месяцев

"Особенный 5 плюс" от Идея Банка
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14,5% на 5 месяца

"Новая вершина" от Технобанка

14% на 370 дней

"Особенный 6 плюс" от Идея Банка
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15% на 6 месяцев

"Окно возможностей" от ВТБ (Беларусь) Банка

8% на 3 года

"Максимум" от Технобанка

16% на 370 дней
   

"Цептер Соната" от Цептер банка
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17% на 400 дней
   

"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ

14% на 24 месяца
   

"Окно возможностей" от ВТБ Банка

9% на 3 года

Вклад Банк

Ставка Срок

"Отличный плюс" от Белинвестбанка

9% на 30 дней

"Отличный плюс" от Белинвестбанка

9,5% на 60 дней

"Особенный 3" от Идея Банка
Отправить
заявку

10,5% на 3 месяца

"Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка

13% на 6 месяцев

"Новая вершина" от Технобанка

14% на 370 дней

"Окно возможностей" от ВТБ Банка

8% на 3 года

Вклад Банк

Ставка Срок

"Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка

12% на 35 дней

"Цептер аккорд" от Цептер банка
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заявку

12% на 35 дней

"Особенный 3 плюс" от Идея Банка
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заявку

14% на 3 месяца

"Особенный 5 плюс" от Идея Банка
Отправить
заявку

14,5% на 5 месяца

"Особенный 6 плюс" от Идея Банка
Отправить
заявку

15% на 6 месяцев

"Максимум" от Технобанка

16% на 370 дней

"Цептер Соната" от Цептер банка
Отправить
заявку

17% на 400 дней

"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ

14% на 24 месяца

"Окно возможностей" от ВТБ Банка

9% на 3 года

Максимальные ставки на уровне начала месяца удалось удержать только долгосрочным вкладам, а вот доходность на сроках от 1 до 6 месяцев опустилась: с 11%-14% годовых до 9%-13%.

Сразу два новых вклада с оригинальными названиями «Бабки» от Евроторгинвестбанка пополнили наш рейтинг. «Запасливые бабки» под 13% стали лучшими среди отзывных депозитов на сроке 6 месяцев, а «Расчетливые бабки» под 12% разнообразили выбор среди безотзывных вкладов на 35 дней.

Вклады в долларах США и евро

Вклад Банк

Ставка Срок

Вклад Банк

Ставка Срок

«@gro» от Белагропромбанка

1,5% на 35 дней

"Цептер аккорд" от Цептер банка;
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2% на 35 дней

"Спринт-депозит NEW" от банка Решение

1,5% на 2 месяца

"Верный расчет" от Франсабанка

2,5% на 95 дней

"Результативный" от Франсабанка

2,4% на 95 дней

"Стандарт" от Белагропромбанка

2,5% на 185 дней

«@gro» от Белагропромбанка

2,5% на 185 дней

"9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка

2,5% на 9 месяцев

"Актуальный" от МТБанка

2,5% на 5 месяцев

"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ

4% на 12 месяцев

«@gro» от Белагропромбанка

3% на 370 дней

"Цептер этюд" от Цептер банка;
Отправить заявку

4% на 370 дней

"Прогрессивный" от банка Москва-Минск;
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3% на 12 месяцев

"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ

4% на 25 месяцев

"Весомый" от банка Москва-Минск;
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2,5% на 18 месяцев

"Цептер Соната" от Цептер банка;
Отправить заявку

4% на 750 дней

"Прогрессивный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку

2,5% на 24 месяца

"36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка

3% на 3 года

"Основательный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку

2,25% на 36 месяцев

"Капитальный" от банка Москва-Минск;
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3% на 36 месяца

Вклад Банк

Ставка Срок

«@gro» от Белагропромбанка

1,5% на 35 дней

"Спринт-депозит NEW" от банка Решение

1,5% на 2 месяца

"Результативный" от Франсабанка

2,4% на 95 дней

«@gro» от Белагропромбанка

2,5% на 185 дней

"Актуальный" от МТБанка

2,5% на 5 месяцев

«@gro» от Белагропромбанка

3% на 370 дней

"Прогрессивный" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку

3% на 12 месяцев

"Весомый" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку

2,5% на 18 месяцев

"Прогрессивный" от банка Москва-Минск

2,5% на 24 месяца

"Основательный" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку

2,25% на 36 месяцев

Вклад Банк

Ставка Срок

"Цептер аккорд" от Цептер банка
Отправить
заявку

2% на 35 дней

"Верный расчет" от Франсабанка

2,5% на 95 дней

"Стандарт" от Белагропромбанка

2,5% на 185 дней

"9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка

2,5% на 9 месяцев

"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ

4% на 12 месяцев

"Цептер этюд" от Цептер банка
Отправить
заявку

4% на 370 дней

"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ

4% на 25 месяцев

"Цептер Соната" от Цептер банка
Отправить
заявку

4% на 750 дней

"36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка

3% на 3 года

"Капитальный" от банка Москва-Минск
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3% на 36 месяца

Рейтинг по вкладам в долларах и евро отметился лишь незначительными точечными изменениями, которые практически не повлияли на общую обстановку. Как и ранее доходность по безотзывным продуктам достигает 3% годовых, по безотзывным — 4% годовых.

Также отметим появление нового срока по вкладу «@gro» от Белагропромбанка на 35 дней под 1,5%.

Вклады в российских рублях

Вклад Банк

Ставка Срок

Вклад Банк

Ставка Срок

"Выгодный" от Технобанка

8,5% на 45 дней

"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ

5% на 1 месяц

"25 лет вместе" от Белагропромбанка

8% на 95 дней

"ON-вклад v.4.1" от Белгазпромбанка

5% на 45 дней

"Весомый" от банка Москва-Минск;
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8% на 6 месяцев

"Альфа-хит" от Альфа-банка

7,5% на 2 месяца

«@gro» от Белагропромбанка

10% на 370 дней

"Альфа-Прайм" от Альфа-банка

9,5% на 3 месяца

"Весомый" от банка Москва-Минск;
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8,5% на 18 месяцев

"Альфа-Прайм" от Альфа-банка

9% на 6 месяцев

"Основательный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку

8,5% на 24 месяца

"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку

9% на 6 месяцев

"Основательный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку

8,5% на 36 месяцев

"Стандарт" от Белагропромбанка

10% на 370 дней
   

"Окно возможностей" от ВТБ Банка

10% на 395 дней
   

"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 12 месяцев
   

"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 18 месяцев
   

"Стандарт" от Белагропромбанка

11% на 735 дней
   

"Капитальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 36 месяца

Вклад Банк

Ставка Срок

"Выгодный" от Технобанка

8,5% на 45 дней

"25 лет вместе" от Белагропромбанка

8% на 95 дней

"Весомый" от банка Москва-Минск

8% на 6 месяцев

«@gro» от Белагропромбанка

10% на 370 дней

"Весомый" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку

8,5% на 18 месяцев

"Основательный" от банка Москва-Минск

8,5% на 24 месяца

"Основательный" от банка Москва-Минск
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заявку

8,5% на 36 месяцев

Вклад Банк

Ставка Срок

"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ

5% на 1 месяц

"ON-вклад v.4.1" Белгазпромбанк

5% на 45 дней

"Альфа-хит" от Альфа-банка

7,5% на 2 месяца

"Альфа-Прайм" от Альфа-банка

9,5% на 3 месяца

"Альфа-Прайм" от Альфа-банка

9% на 6 месяцев

"Оптимальный" от банка Москва-Минск

9% на 6 месяцев

"Стандарт" от Белагропромбанка

10% на 370 дней

"Окно возможностей" от ВТБ Банка

10% на 395 дней

"Оптимальный" от банка Москва-Минск

10% на 12 месяцев

"Оптимальный" от банка Москва-Минск
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10% на 18 месяцев

"Стандарт" от Белагропромбанка

11% на 735 дней

"Капитальный" от банка Москва-Минск
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10% на 36 месяца

Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:

Изменения произошли и по вкладам в российских рублях. Отзывные депозиты лишились около 1−1,5% от годовой доходности по сравнению с началом месяца, однако новый депозит «@gro» на 370 дней под 10% немного скрасил ситуацию.

Безотзывные вклады на срок от 6 месяцев также потеряли около 1%, удержать прежние позиции удалось только вкладу от Белагропромбанка «Стандарт» с фиксированной ставкой 11% на 735 дней.

 
Теги: Минск
 
 
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось на депозитном рынке в феврале.

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