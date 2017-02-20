Февраль оказался довольно насыщенным для белорусских вкладчиков. Во-первых, произошло очередное снижение ставки рефинансирования и, соответственно, снижение ставок по срочным банковским вкладам. И во-вторых, на депозитном рынке появился новый игрок — Евроторгинвестбанк — с новыми интересными продуктами, которые сразу вписались в наш рейтинг.



Фото: Reuters

FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось на депозитном рынке в феврале, и подготовил для вас актуальные рейтинги на 21.02.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.

Вклады в белорусских рублях

Вклад Банк Ставка Срок Вклад Банк Ставка Срок "Отличный плюс" от Белинвестбанка 9% на 30 дней "Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка 12% на 35 дней "Отличный плюс" от Белинвестбанка 9,5% на 60 дней "Цептер аккорд" от Цептер банка

Отправить заявку 12% на 35 дней "Особенный 3" от Идея Банка;

Отправить заявку 10,5% на 3 месяца "Особенный 3 плюс" от Идея Банка

Отправить заявку 14% на 3 месяца "Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка 13% на 6 месяцев "Особенный 5 плюс" от Идея Банка

Отправить заявку 14,5% на 5 месяца "Новая вершина" от Технобанка 14% на 370 дней "Особенный 6 плюс" от Идея Банка

Отправить заявку 15% на 6 месяцев "Окно возможностей" от ВТБ (Беларусь) Банка 8% на 3 года "Максимум" от Технобанка 16% на 370 дней "Цептер Соната" от Цептер банка

Отправить заявку 17% на 400 дней "Универсальный безотзывной" от БелВЭБ 14% на 24 месяца "Окно возможностей" от ВТБ Банка 9% на 3 года

Вклад Банк Ставка Срок "Отличный плюс" от Белинвестбанка 9% на 30 дней "Отличный плюс" от Белинвестбанка 9,5% на 60 дней "Особенный 3" от Идея Банка

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заявку 10,5% на 3 месяца "Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка 13% на 6 месяцев "Новая вершина" от Технобанка 14% на 370 дней "Окно возможностей" от ВТБ Банка 8% на 3 года Вклад Банк Ставка Срок "Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка 12% на 35 дней "Цептер аккорд" от Цептер банка

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заявку 12% на 35 дней "Особенный 3 плюс" от Идея Банка

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заявку 14% на 3 месяца "Особенный 5 плюс" от Идея Банка

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заявку 14,5% на 5 месяца "Особенный 6 плюс" от Идея Банка

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заявку 15% на 6 месяцев "Максимум" от Технобанка 16% на 370 дней "Цептер Соната" от Цептер банка

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заявку 17% на 400 дней "Универсальный безотзывной" от БелВЭБ 14% на 24 месяца "Окно возможностей" от ВТБ Банка 9% на 3 года

Максимальные ставки на уровне начала месяца удалось удержать только долгосрочным вкладам, а вот доходность на сроках от 1 до 6 месяцев опустилась: с 11%-14% годовых до 9%-13%.

Сразу два новых вклада с оригинальными названиями «Бабки» от Евроторгинвестбанка пополнили наш рейтинг. «Запасливые бабки» под 13% стали лучшими среди отзывных депозитов на сроке 6 месяцев, а «Расчетливые бабки» под 12% разнообразили выбор среди безотзывных вкладов на 35 дней.

Вклады в долларах США и евро

Вклад Банк Ставка Срок Вклад Банк Ставка Срок «@gro» от Белагропромбанка 1,5% на 35 дней "Цептер аккорд" от Цептер банка;

Отправить заявку 2% на 35 дней "Спринт-депозит NEW" от банка Решение 1,5% на 2 месяца "Верный расчет" от Франсабанка 2,5% на 95 дней "Результативный" от Франсабанка 2,4% на 95 дней "Стандарт" от Белагропромбанка 2,5% на 185 дней «@gro» от Белагропромбанка 2,5% на 185 дней "9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка 2,5% на 9 месяцев "Актуальный" от МТБанка 2,5% на 5 месяцев "Юбилейный онлайн" от БелВЭБ 4% на 12 месяцев «@gro» от Белагропромбанка 3% на 370 дней "Цептер этюд" от Цептер банка;

Отправить заявку 4% на 370 дней "Прогрессивный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 3% на 12 месяцев "Юбилейный онлайн" от БелВЭБ 4% на 25 месяцев "Весомый" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 2,5% на 18 месяцев "Цептер Соната" от Цептер банка;

Отправить заявку 4% на 750 дней "Прогрессивный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 2,5% на 24 месяца "36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка 3% на 3 года "Основательный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 2,25% на 36 месяцев "Капитальный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 3% на 36 месяца

Вклад Банк Ставка Срок «@gro» от Белагропромбанка 1,5% на 35 дней "Спринт-депозит NEW" от банка Решение 1,5% на 2 месяца "Результативный" от Франсабанка 2,4% на 95 дней «@gro» от Белагропромбанка 2,5% на 185 дней "Актуальный" от МТБанка 2,5% на 5 месяцев «@gro» от Белагропромбанка 3% на 370 дней "Прогрессивный" от банка Москва-Минск

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заявку 3% на 12 месяцев "Весомый" от банка Москва-Минск

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заявку 2,5% на 18 месяцев "Прогрессивный" от банка Москва-Минск 2,5% на 24 месяца "Основательный" от банка Москва-Минск

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заявку 2,25% на 36 месяцев Вклад Банк Ставка Срок "Цептер аккорд" от Цептер банка

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заявку 2% на 35 дней "Верный расчет" от Франсабанка 2,5% на 95 дней "Стандарт" от Белагропромбанка 2,5% на 185 дней "9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка 2,5% на 9 месяцев "Юбилейный онлайн" от БелВЭБ 4% на 12 месяцев "Цептер этюд" от Цептер банка

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заявку 4% на 370 дней "Юбилейный онлайн" от БелВЭБ 4% на 25 месяцев "Цептер Соната" от Цептер банка

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заявку 4% на 750 дней "36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка 3% на 3 года "Капитальный" от банка Москва-Минск

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заявку 3% на 36 месяца

Рейтинг по вкладам в долларах и евро отметился лишь незначительными точечными изменениями, которые практически не повлияли на общую обстановку. Как и ранее доходность по безотзывным продуктам достигает 3% годовых, по безотзывным — 4% годовых.

Также отметим появление нового срока по вкладу «@gro» от Белагропромбанка на 35 дней под 1,5%.

Вклады в российских рублях

Вклад Банк Ставка Срок Вклад Банк Ставка Срок "Выгодный" от Технобанка 8,5% на 45 дней "Универсальный безотзывной" от БелВЭБ 5% на 1 месяц "25 лет вместе" от Белагропромбанка 8% на 95 дней "ON-вклад v.4.1" от Белгазпромбанка 5% на 45 дней "Весомый" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 8% на 6 месяцев "Альфа-хит" от Альфа-банка 7,5% на 2 месяца «@gro» от Белагропромбанка 10% на 370 дней "Альфа-Прайм" от Альфа-банка 9,5% на 3 месяца "Весомый" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 8,5% на 18 месяцев "Альфа-Прайм" от Альфа-банка 9% на 6 месяцев "Основательный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 8,5% на 24 месяца "Оптимальный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 9% на 6 месяцев "Основательный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 8,5% на 36 месяцев "Стандарт" от Белагропромбанка 10% на 370 дней "Окно возможностей" от ВТБ Банка 10% на 395 дней "Оптимальный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 10% на 12 месяцев "Оптимальный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 10% на 18 месяцев "Стандарт" от Белагропромбанка 11% на 735 дней "Капитальный" от банка Москва-Минск;

Отправить заявку 10% на 36 месяца

Вклад Банк Ставка Срок "Выгодный" от Технобанка 8,5% на 45 дней "25 лет вместе" от Белагропромбанка 8% на 95 дней "Весомый" от банка Москва-Минск 8% на 6 месяцев «@gro» от Белагропромбанка 10% на 370 дней "Весомый" от банка Москва-Минск

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заявку 8,5% на 18 месяцев "Основательный" от банка Москва-Минск 8,5% на 24 месяца "Основательный" от банка Москва-Минск

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заявку 8,5% на 36 месяцев Вклад Банк Ставка Срок "Универсальный безотзывной" от БелВЭБ 5% на 1 месяц "ON-вклад v.4.1" Белгазпромбанк 5% на 45 дней "Альфа-хит" от Альфа-банка 7,5% на 2 месяца "Альфа-Прайм" от Альфа-банка 9,5% на 3 месяца "Альфа-Прайм" от Альфа-банка 9% на 6 месяцев "Оптимальный" от банка Москва-Минск 9% на 6 месяцев "Стандарт" от Белагропромбанка 10% на 370 дней "Окно возможностей" от ВТБ Банка 10% на 395 дней "Оптимальный" от банка Москва-Минск 10% на 12 месяцев "Оптимальный" от банка Москва-Минск

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заявку 10% на 18 месяцев "Стандарт" от Белагропромбанка 11% на 735 дней "Капитальный" от банка Москва-Минск

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заявку 10% на 36 месяца

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Изменения произошли и по вкладам в российских рублях. Отзывные депозиты лишились около 1−1,5% от годовой доходности по сравнению с началом месяца, однако новый депозит «@gro» на 370 дней под 10% немного скрасил ситуацию.

Безотзывные вклады на срок от 6 месяцев также потеряли около 1%, удержать прежние позиции удалось только вкладу от Белагропромбанка «Стандарт» с фиксированной ставкой 11% на 735 дней.