Обзор депозитов: что осталось вкладчикам после очередной волны снижения ставок
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Февраль оказался довольно насыщенным для белорусских вкладчиков. Во-первых, произошло очередное снижение ставки рефинансирования и, соответственно, снижение ставок по срочным банковским вкладам. И во-вторых, на депозитном рынке появился новый игрок — Евроторгинвестбанк — с новыми интересными продуктами, которые сразу вписались в наш рейтинг. Фото: Reuters
FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось на депозитном рынке в феврале, и подготовил для вас актуальные рейтинги на 21.02.2017, в которые вошли вклады с максимальными процентными ставками (фиксированными) для различных сроков хранения.
Вклады в белорусских рублях
Вклад Банк
Ставка Срок
Вклад Банк
Ставка Срок
"Отличный плюс" от Белинвестбанка
9% на 30 дней
"Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка
12% на 35 дней
"Отличный плюс" от Белинвестбанка
9,5% на 60 дней
"Цептер аккорд" от Цептер банка
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12% на 35 дней
"Особенный 3" от Идея Банка;
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10,5% на 3 месяца
"Особенный 3 плюс" от Идея Банка
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14% на 3 месяца
"Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка
13% на 6 месяцев
"Особенный 5 плюс" от Идея Банка
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14,5% на 5 месяца
"Новая вершина" от Технобанка
14% на 370 дней
"Особенный 6 плюс" от Идея Банка
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15% на 6 месяцев
"Окно возможностей" от ВТБ (Беларусь) Банка
8% на 3 года
"Максимум" от Технобанка
16% на 370 дней
"Цептер Соната" от Цептер банка
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17% на 400 дней
"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ
14% на 24 месяца
"Окно возможностей" от ВТБ Банка
9% на 3 года
Вклад Банк
Ставка Срок
"Отличный плюс" от Белинвестбанка
9% на 30 дней
"Отличный плюс" от Белинвестбанка
9,5% на 60 дней
"Особенный 3" от Идея Банка
Отправить
заявку
10,5% на 3 месяца
"Запасливые бабки" от Евроторгинвестбанка
13% на 6 месяцев
"Новая вершина" от Технобанка
14% на 370 дней
"Окно возможностей" от ВТБ Банка
8% на 3 года
Вклад Банк
Ставка Срок
"Расчетливые бабки" от Евроторгинвестбанка
12% на 35 дней
"Цептер аккорд" от Цептер банка
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12% на 35 дней
"Особенный 3 плюс" от Идея Банка
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14% на 3 месяца
"Особенный 5 плюс" от Идея Банка
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заявку
14,5% на 5 месяца
"Особенный 6 плюс" от Идея Банка
Отправить
заявку
15% на 6 месяцев
"Максимум" от Технобанка
16% на 370 дней
"Цептер Соната" от Цептер банка
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заявку
17% на 400 дней
"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ
14% на 24 месяца
"Окно возможностей" от ВТБ Банка
9% на 3 года
Максимальные ставки на уровне начала месяца удалось удержать только долгосрочным вкладам, а вот доходность на сроках от 1 до 6 месяцев опустилась: с 11%-14% годовых до 9%-13%.
Сразу два новых вклада с оригинальными названиями
«Бабки» от пополнили наш рейтинг. «Запасливые бабки» под 13% стали лучшими среди отзывных депозитов на сроке 6 месяцев, а Евроторгинвестбанка «Расчетливые бабки» под 12% разнообразили выбор среди безотзывных вкладов на 35 дней. Вклады в долларах США и евро
Вклад Банк
Ставка Срок
Вклад Банк
Ставка Срок
«@gro» от Белагропромбанка
1,5% на 35 дней
"Цептер аккорд" от Цептер банка;
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2% на 35 дней
"Спринт-депозит NEW" от банка Решение
1,5% на 2 месяца
"Верный расчет" от Франсабанка
2,5% на 95 дней
"Результативный" от Франсабанка
2,4% на 95 дней
"Стандарт" от Белагропромбанка
2,5% на 185 дней
«@gro» от Белагропромбанка
2,5% на 185 дней
"9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка
2,5% на 9 месяцев
"Актуальный" от МТБанка
2,5% на 5 месяцев
"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ
4% на 12 месяцев
«@gro» от Белагропромбанка
3% на 370 дней
"Цептер этюд" от Цептер банка;
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4% на 370 дней
"Прогрессивный" от банка Москва-Минск;
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3% на 12 месяцев
"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ
4% на 25 месяцев
"Весомый" от банка Москва-Минск;
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2,5% на 18 месяцев
"Цептер Соната" от Цептер банка;
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4% на 750 дней
"Прогрессивный" от банка Москва-Минск;
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2,5% на 24 месяца
"36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка
3% на 3 года
"Основательный" от банка Москва-Минск;
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2,25% на 36 месяцев
"Капитальный" от банка Москва-Минск;
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3% на 36 месяца
Вклад Банк
Ставка Срок
«@gro» от Белагропромбанка
1,5% на 35 дней
"Спринт-депозит NEW" от банка Решение
1,5% на 2 месяца
"Результативный" от Франсабанка
2,4% на 95 дней
«@gro» от Белагропромбанка
2,5% на 185 дней
"Актуальный" от МТБанка
2,5% на 5 месяцев
«@gro» от Белагропромбанка
3% на 370 дней
"Прогрессивный" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку
3% на 12 месяцев
"Весомый" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку
2,5% на 18 месяцев
"Прогрессивный" от банка Москва-Минск
2,5% на 24 месяца
"Основательный" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку
2,25% на 36 месяцев
Вклад Банк
Ставка Срок
"Цептер аккорд" от Цептер банка
Отправить
заявку
2% на 35 дней
"Верный расчет" от Франсабанка
2,5% на 95 дней
"Стандарт" от Белагропромбанка
2,5% на 185 дней
"9 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка
2,5% на 9 месяцев
"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ
4% на 12 месяцев
"Цептер этюд" от Цептер банка
Отправить
заявку
4% на 370 дней
"Юбилейный онлайн" от БелВЭБ
4% на 25 месяцев
"Цептер Соната" от Цептер банка
Отправить
заявку
4% на 750 дней
"36 месяцев безотзывной" от РРБ-Банка
3% на 3 года
"Капитальный" от банка Москва-Минск
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заявку
3% на 36 месяца
Рейтинг по вкладам в долларах и евро отметился лишь незначительными точечными изменениями, которые практически не повлияли на общую обстановку. Как и ранее доходность по безотзывным продуктам достигает 3% годовых, по безотзывным — 4% годовых.
Также отметим появление нового срока по вкладу
«@gro» от на 35 дней под 1,5%. Белагропромбанка Вклады в российских рублях
Вклад Банк
Ставка Срок
Вклад Банк
Ставка Срок
"Выгодный" от Технобанка
8,5% на 45 дней
"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ
5% на 1 месяц
"25 лет вместе" от Белагропромбанка
8% на 95 дней
"ON-вклад v.4.1" от Белгазпромбанка
5% на 45 дней
"Весомый" от банка Москва-Минск;
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8% на 6 месяцев
"Альфа-хит" от Альфа-банка
7,5% на 2 месяца
«@gro» от Белагропромбанка
10% на 370 дней
"Альфа-Прайм" от Альфа-банка
9,5% на 3 месяца
"Весомый" от банка Москва-Минск;
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8,5% на 18 месяцев
"Альфа-Прайм" от Альфа-банка
9% на 6 месяцев
"Основательный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку
8,5% на 24 месяца
"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку
9% на 6 месяцев
"Основательный" от банка Москва-Минск;
Отправить заявку
8,5% на 36 месяцев
"Стандарт" от Белагропромбанка
10% на 370 дней
"Окно возможностей" от ВТБ Банка
10% на 395 дней
"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 12 месяцев
"Оптимальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 18 месяцев
"Стандарт" от Белагропромбанка
11% на 735 дней
"Капитальный" от банка Москва-Минск;
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10% на 36 месяца
Вклад Банк
Ставка Срок
"Выгодный" от Технобанка
8,5% на 45 дней
"25 лет вместе" от Белагропромбанка
8% на 95 дней
"Весомый" от банка Москва-Минск
8% на 6 месяцев
«@gro» от Белагропромбанка
10% на 370 дней
"Весомый" от банка Москва-Минск
Отправить
заявку
8,5% на 18 месяцев
"Основательный" от банка Москва-Минск
8,5% на 24 месяца
"Основательный" от банка Москва-Минск
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заявку
8,5% на 36 месяцев
Вклад Банк
Ставка Срок
"Универсальный безотзывной" от БелВЭБ
5% на 1 месяц
"ON-вклад v.4.1" Белгазпромбанк
5% на 45 дней
"Альфа-хит" от Альфа-банка
7,5% на 2 месяца
"Альфа-Прайм" от Альфа-банка
9,5% на 3 месяца
"Альфа-Прайм" от Альфа-банка
9% на 6 месяцев
"Оптимальный" от банка Москва-Минск
9% на 6 месяцев
"Стандарт" от Белагропромбанка
10% на 370 дней
"Окно возможностей" от ВТБ Банка
10% на 395 дней
"Оптимальный" от банка Москва-Минск
10% на 12 месяцев
"Оптимальный" от банка Москва-Минск
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заявку
10% на 18 месяцев
"Стандарт" от Белагропромбанка
11% на 735 дней
"Капитальный" от банка Москва-Минск
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заявку
10% на 36 месяца
Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси:
Изменения произошли и по вкладам в российских рублях. Отзывные депозиты лишились около 1−1,5% от годовой доходности по сравнению с началом месяца, однако новый депозит
«@gro» на 370 дней под 10% немного скрасил ситуацию.
Безотзывные вклады на срок от 6 месяцев также потеряли около 1%, удержать прежние позиции удалось только вкладу от Белагропромбанка
«Стандарт» с фиксированной ставкой 11% на 735 дней.
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Минск
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FINANCE.TUT.BY посмотрел, что изменилось на депозитном рынке в феврале.
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