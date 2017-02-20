Авария произошла 19 января, около 17.00, на улице Репина в Гродно: 30-летний водитель грузового Mercedes-Benz совершил наезд девочку 2015 года рождения, которую мама везла на санках по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщил официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По заключению экспертов, причиненные ребенку телесные повреждения относятся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.

УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении водителя Mercedes, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Водитель в момент совершения наезда был трезв. К уголовной ответственности ранее не привлекался.

Следователи просят свидетелей и очевидцев данного происшествия, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по факту этого ДТП, сообщить о себе по телефонам: 8 0152 72-41-03 или 102.