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В Гродно грузовик сбил девочку, которую мама везла на санках через дорогу
Авария произошла 19 января, около 17.00, на улице Репина в Гродно: 30-летний водитель грузового Mercedes-Benz совершил наезд девочку 2015 года рождения, которую мама везла на санках по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом
В результате ДТП девочка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По заключению экспертов, причиненные ребенку телесные повреждения относятся к категории тяжких по признаку опасности для жизни.
УСК по Гродненской области возбудило уголовное дело в отношении водителя Mercedes, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).
Водитель в момент совершения наезда был трезв. К уголовной ответственности ранее не привлекался.
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Ребенок получил тяжелейшие травмы. Следователи ищут свидетелей и очевидцев наезда.
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