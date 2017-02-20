Палатку активистов «Молодого фронта», которую они установили возле дома № 49 на Мирошниченко, протестуя против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты, убрали строители. На стройплощадке ведутся работы.



Утром строители силой выгнали активистов за забор

Фото: Барыс Гарэцкі

Утром во вторник стройплощадку огородили забором, который вчера целый день мешали ставить активисты. Сами активисты остались у стройплощадки, но внутрь их теперь не пускают строители.



Утром во вторник забор установили по всей территории стройплощадки

Фото: Барыс Гарэцкі

Через соцсети активисты объявили у стройплощадки «мобилизацию на 17.00» вторника.



Вещи активистов выкинули за забор

Фото: Барыс Гарэцкі

Напомним, пикет возле девятиэтажки активисты решили провести в поддержку местных жителей, которые выступили против строительства бизнес-центра возле их дома. Местные и активисты считают, что застройщик нарушает охранную зону Куропат. По словам людей, на территории, где появится центр, не проводились раскопки и там могут быть кости. Кроме того, местные говорят, что по этой дороге жертв сталинских репрессий могли вести на расстрел.

Судя по официальной карте, которая была опубликована в 2014 году, территория, где ведется строительство, в охранную зону не входит.



