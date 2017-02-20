|
Противостояние возле Куропат: утром палатку протестующих убрали, на площадке идут работы
Палатку активистов «Молодого фронта», которую они установили возле дома № 49 на Мирошниченко, протестуя против строительства бизнес-центра недалеко от урочища Куропаты, убрали строители. На стройплощадке ведутся работы.
Утром во вторник стройплощадку огородили забором, который вчера целый день мешали ставить активисты. Сами активисты остались у стройплощадки, но внутрь их теперь не пускают строители.
Через соцсети активисты объявили у стройплощадки «мобилизацию на 17.00» вторника.
Напомним,
Судя по официальной карте, которая была опубликована в 2014 году, территория, где ведется строительство, в охранную зону не входит.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты через соцсети призывают всех собраться вечером у стройплощадки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии