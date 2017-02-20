Ставки на спорт — дело известное. Но есть в минских букмекерских конторах и более необычные предложения. AFISHA.TUT.BY узнала, победу кому в разных номинациях на кинопремии «Оскар» в этом году предрекают белорусские букмекеры, а также какими суммами готовы рискнуть минчане.



Фото с сайта mikedoria.com

Далеко не все столичные букмекерские конторы принимают ставки на результаты кинопремии «Оскар». Одна из таких — «Пари-матч». Правда, здесь принимают ставки только на победу в трех категориях: «Лучший фильм», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Судя по всему, победу предрекают мюзиклу «Ла-Ла-Ленд». Коэффициент на его победу всего 1.10. На следующей строчке разместился фильм «Лунный свет» с коэффициентом 7.50. А вот у «Книги Джунглей» почти недосягаемые цифры: коэффициент на победу этой картины — 150. Немного меньше у фильмов «Любить» и «Рождение нации» — 100.





С номинацией «Лучший актер» все не так прозрачно. Коэффициент на победу Кейси Аффлека — 1.50, Дензела Вашингтона — 2.25. Меньше всего букмекеры верят в победу Брэда Питта — коэффициент на победную статуэтку для него — 45.

Самый низкий коэффициент на победу в номинации «Лучшая актриса» — 1.16 у Эммы Стоун. Следующую строчку занимает Натали Портман с коэффициентом 6. А вот в победу Мерил Стрип, судя по всему, букмекеры не верят: коэффициент достигает 65 пунктов.





В самой букмекерской конторе говорят, что больших денег на «Оскаре» никто не зарабатывал.

— Больших выигрышей, как и больших ставок, я не помню. В основном люди ставят на спорт, а на «Оскар» ставят любители.

Такого же мнения придерживаются и в «Олимпбет». В этом году, правда, никто на «Оскар» у них еще не ставил — такой категории ставок пока даже нет на линии.

— Линия у нас обновляется автоматически, и, возможно, эти категории ставок еще будут. И цифры, которые были в прошлые годы, думаю, вас не впечатлят. В прошлом году было буквально несколько ставок (до десяти) на победу Леонардо Ди Каприо.



Фото: Reuters

Суммы ставок, рассказывают в «Олимпбет», также были незначительными: никто не был готов рисковать большими деньгами, хоть было и ожидаемо, что Ди Каприо выиграет.

— Люди если играют, то ставят на спорт. На «Оскар» ставили примерно до 10 рублей на новые деньги.

А вот в «Марафон Бет» список номинаций, в которых можно угадать победителей, гораздо больше. Помимо лучшего фильма, актера и актрисы (коэффициенты на победу «Ла-Ла-Ленд», Кейси Аффлека и Эммы Стоун совсем незначительно отличаются от предыдущей конторы), можно поставить на победителя в номинации «Лучшая мужская/женская роль второго плана», «Лучшая режиссура», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный полнометражный фильм».

Так, на победу Али Махершала в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» коэффициент всего 1.166. «Лучшая женская роль второго плана», по прогнозам букмекеров, за Виолой Дэвис (коэффициент 1.02). Статуэтку за «Лучшую режиссуру» заберет Дэмьен Шазелл (коэффициент 1.04).

С лучшим фильмом на иностранном языке все не так однозначно. Коэффициент на победу «Тони Эрдманна» — 1.77, «Коммивояжера» — 2.15. Лучшим анимационным полнометражным фильмом, судя по коэффициенту (1.18), окажется «Зверополис». У «Кубо. Легенда о самурае» коэффициент выше — 4.30.



Фото: Reuters

Как рассказали администраторы букмекерских контор, белорусские букмекеры ориентируются на своих мировых коллег. При этом коэффициенты со временем могут колебаться.