МИНСК, 21 фев – Sputnik. Оранжевый уровень опасности в Беларуси в связи со сложными погодными условиями продлен до пятницы 24 февраля, сообщили Sputnik во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Ранее синоптики предупредили о плохой погоде в ближайшие дни, которую в Беларусь принесут циклоны из Европы: пройдет дождь со снегом, а ветер усилится.

"По республике в среду 22 февраля ожидается гололедица. В четверг 23 февраля утром и днем на большей части территории, в пятницу 24 февраля ночью по юго-западной половине, утром и днем во многих районах республики и в Минске – усиление ветра", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что порывы ветра будут достигать скорости 15-20 м/с. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

Вместе с тем, по данным Гидромета, несмотря на плохую погоду, в стране будет тепло – в пятницу в западных регионах дневная температура достигнет +10°С.