О резонансных событиях в социальной сфере, в том числе, об оплате "налога на тунеядство" и "маршах рассерженных белорусов" ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов беседовал с заслуженным артистом Республики Беларусь и политическим деятелем, членом Либерально-демократической партии Беларуси Евгением Крыжановским.

"Да, безусловно, недостатков у нас хватает. Вот сейчас проблема с этим декретом, который еще нужно дорабатывать и дорабатывать. Наша партия выступила за то, чтобы были наказаны чиновники, которые не вышли к людям, и это действительно так. Вышли сотни, даже тысячи людей по всей Беларуси, и ты, идеолог, чего ты боишься, что тебя растерзают?", — задал вопрос Крыжановский.



© Sputnik/ Вячеслав Шарапов Эксперт о маршах рассерженных белорусов и шоковой терапии в экономике

Известный артист и политик возмутился тем, что во время недавних маршей многие чиновники не были готовы общаться с гражданами.

"Он не выходит из кабинета, он не идет к людям, чтобы сказать: "Я здесь, в нашем районе, в нашем городе отвечаю за идеологию. Спрашивайте". Нет, этого не происходит, поэтому мы выступили с жестким заявлением, поувольнять их, и пусть сами попробуют, что такое быть безработным", — сказал Крыжановский.

В налоговых органах пояснили, что после 20 февраля выявление граждан, которые ранее не участвовали в финансировании государственных расходов, будет продолжаться. Если извещения об уплате налога получены гражданами позднее 20 февраля 2017 года, их получатели имеют право оплатить сбор в течение 30-ти календарных дней. Если же получатель проигнорировал извещение, на сумму налога будет начисляться пеня. При отказе от уплаты налога к гражданам будут применяться меры административного воздействия — штраф (от 2 до 4 базовых величин) или арест на 15 суток, в течение которых можно отработать долг государству. Граждане, которым извещения пришли ошибочно, имеют возможность предоставить в налоговые органы доказательства своего участия в государственном финансировании расходов.

Беседу с известным артистом и политиком Евгением Крыжановским о резонансных событиях в социальной сфере, в том числе, об оплате "налога на тунеядство" и "маршах рассерженных белорусов" слушайте на радио Sputnik Беларусь.