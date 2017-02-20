Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» и друг Михаила Грабовского россиянин Николай Кулемин рассказал о восстановлении своего партнера по команде после сотрясения мозга и отметил, что «островитянам» не хватает белорусского форварда, сообщает NHL.com .



Николай Кулемин. Фото: Reuters

— Мы с Мишей действительно очень хорошие друзья и постоянно поддерживаем связь. Наши дети ходят в одну и ту же школу. Я знаю, что его состояние заметно улучшилось. Надеюсь, что он скоро вернется в игру. Конечно, мне неприятно, что мой друг не может играть сейчас. Но это хоккей, здесь такие вещи случаются, к сожалению.

Грабовский, помимо всего прочего, является еще и прекрасным хоккеистом, которого очень не хватает «Айлендерс». Поэтому в этом сезоне все ребята стараются сделать шаг вперед и компенсировать его отсутствие своими успешными действиями, — сказал Николай Кулемин.



Фото: twitter.com/NYIslanders

Михаил Грабовский из-за полученного в прошлом сезоне сотрясения мозга не сыграл в нынешнем чемпионате НХЛ ни одного матча. Белорусский нападающий рассчитывает полностью восстановиться к следующему сезону. По окончании нынешнего чемпионата у него останется еще один год четырехлетнего контракта с «Айлендерс». Если Грабовский не вернется в строй, «островитяне» не смогут выставить его на драфт отказов или выкупить контракт в последний год действия.

Хоккеисты «Айлендерс» неудачно начали нынешний сезон, и в середине января был уволен главный тренер Джек Капуано, руководивший командой с 2010 года.

У руля «островитян» встал помощник генменеджера Даг Уэйт. Ему удалось выправить турнирную ситуацию, и сейчас «Айлендерс» с 64 очками после 58 матчей находятся всего в двух баллах от границы плей-офф. Впереди — еще более четверти дистанции регулярного чемпионата НХЛ.