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Государство предоставит гарантии по китайскому кредиту для Беларусбанка

21.02.2017 12:52 — Разное | Ежедневник  
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Государство предоставит гарантии по китайскому кредиту для Беларусбанка

Правительство гарантирует Китаю погашение кредита в 100 млн долларов на финансирование текущей деятельности банка.

Постановлением Совмина №151 закреплено предоставление гарантии Государственному банку развития Китая в погашении внешнего займа и процентов по нему, который выдается ОАО ”АСБ Беларусбанк“.

Банк получит кредит в 100 млн долларов на финансирование своей текущей деятельности.

Гарантия правительства предоставляется после заключения кредитного соглашения и договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и «Беларусбанком».

”Беларусбанк“  должен обеспечить целевое использование средств гарантированного займа, своевременно его погасить, уплатить проценты и иные платежи за пользование.
 
 
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Правительство гарантирует Китаю погашение кредита в 100 млн долларов на финансирование текущей деятельности банка.

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