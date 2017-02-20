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Государство предоставит гарантии по китайскому кредиту для Беларусбанка
21.02.2017 12:52 — Разное | Ежедневник
Правительство гарантирует Китаю погашение кредита в 100 млн долларов на финансирование текущей деятельности банка.
Постановлением Совмина №151 закреплено предоставление гарантии Государственному банку развития Китая в погашении внешнего займа и процентов по нему, который выдается ОАО ”АСБ Беларусбанк“.
Банк получит кредит в 100 млн долларов на финансирование своей текущей деятельности.Гарантия правительства предоставляется после заключения кредитного соглашения и договора о порядке использования и погашения гарантированного займа между Министерством финансов и «Беларусбанком».
”Беларусбанк“ должен обеспечить целевое использование средств гарантированного займа, своевременно его погасить, уплатить проценты и иные платежи за пользование.
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Правительство гарантирует Китаю погашение кредита в 100 млн долларов на финансирование текущей деятельности банка.
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