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Есть рекорд: мотофристайлист совершил прыжок на движущийся БелАЗ
21.02.2017 13:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Трюк выполнялся с участием карьерных самосвалов, построенных в Беларуси. Мотокроссмен перепрыгнул со 13-тонника БелАЗ-7513, на котором была установлена разгонная платформа, в кузов самого большого самосвала в мире — БелАЗ-75710. При этом оба самосвала двигались.
Мотоциклист во время выполнения трюка, который называется Hart Attack, находился на высоте 18 метров, а расстояние между многотонными машинами — более 20 метров.
Видеоролик был размещен на YouTube-канале Adrenaline Rush накануне и уже набрал более 700 тысяч просмотров. По информации организаторов мероприятия, трюк, который выполнил Ярыгин, стал первым подобным в мире.
Авторы ролика отметили, что трюк выполнялся профессионалом и любителям повторять его не стоит.
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Российский райдер Владимир Ярыгин впервые в мире совершил прыжок с одного движущегося БелАЗа на другой. Смотрите на видео один из самых опасных трюков в мире.
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