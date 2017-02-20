Как рецепт обычных блинов превратить во вкуснейший десерт? Приготовим гречневые блины с карамелизированными яблоками и медовым соусом.

Нам понадобится:

Для теста:

Гречневая мука — 100 г

Пшеничная мука — 50 г

Сметана — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 300 мл

Растительное масло — 2 ст.л.

Сахар коричневый — 2 ч.л.

Дрожжи сухие — 0.5 ч.л.

Соль морская — 1 щепотка

Для соуса:

Сливочное масло — 80 г

Мед жидкий — 2 ст.л.

Соль морская — 1 щепотка

Соль морская — 1 щепотка

Для начинки:

Яблоко кислое твердое — 1 шт.

Сливочное масло — 3 ст.л.

Сахар коричневый — 2 ст.л.



© Sputnik / Людмила Янковская Продукты для гречневых блинов

Сначала сделаем дрожжевую закваску. Для этого заливаем дрожжи 150 мл теплой воды, добавляем сахар и даем им немного набухнуть. Когда пойдет пенка, это будет означать, что закваска работает.



© Sputnik / Людмила Янковская Сухие дрожжи

Теперь займемся основой для теста. Взбиваем яйца со щепоткой соли, добавляем молоко и хорошенько взбиваем в однородную пышную массу.



© Sputnik / Людмила Янковская Тесто на блины

Два вида муки — пшеничную и гречневую, смешиваем, просеиваем и добавляем частями в массу, непрерывно взбиваем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике. Пока масло растапливается, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем тесто.



© Sputnik / Людмила Янковская Тесто на блины

Непрерывно помешивая, тонкой струйкой вливаем растопленное масло. Взбиваем тесто пару минут, затем даем отдохнуть примерно полчаса. Чтобы компоненты соединились и дрожжи поднялись.



© Sputnik / Людмила Янковская Тесто на блины

На очереди начинка. Начнем с яблок, чистим их, удаляем сердцевину, разрезаем на полудольки. В сковороде разогреваем сливочное масло выкладываем нарезанные яблоки посыпаем сахаром и карамелизируем.



© Sputnik / Людмила Янковская Яблоки и сахар

Теперь займемся соусом. Размягченное сливочное масло соединяем с медом и щепоткой соли и растираем до получения однородной пышной массы.



© Sputnik / Людмила Янковская Готовим соус к блинам

Разогреваем блинную сковороду, смазываем ее растительным маслом и жарим блины с двух сторон.



© Sputnik / Людмила Янковская Готовые блины

Готовые блины смазываем медовым соусом, сверху выкладываем начинку — карамелизированные яблоки и сметану.



© Sputnik / Людмила Янковская Карамелизированные яблоки