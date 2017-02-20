|
Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
21.02.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Как рецепт обычных блинов превратить во вкуснейший десерт? Приготовим гречневые блины с карамелизированными яблоками и медовым соусом.
Нам понадобится:
Для теста:
Для соуса:
Для начинки:
© Sputnik / Людмила Янковская
Продукты для гречневых блинов
Сначала сделаем дрожжевую закваску. Для этого заливаем дрожжи 150 мл теплой воды, добавляем сахар и даем им немного набухнуть. Когда пойдет пенка, это будет означать, что закваска работает.
© Sputnik / Людмила Янковская
Сухие дрожжи
Теперь займемся основой для теста. Взбиваем яйца со щепоткой соли, добавляем молоко и хорошенько взбиваем в однородную пышную массу.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины
Два вида муки — пшеничную и гречневую, смешиваем, просеиваем и добавляем частями в массу, непрерывно взбиваем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике. Пока масло растапливается, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем тесто.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины
Непрерывно помешивая, тонкой струйкой вливаем растопленное масло. Взбиваем тесто пару минут, затем даем отдохнуть примерно полчаса. Чтобы компоненты соединились и дрожжи поднялись.
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины
На очереди начинка. Начнем с яблок, чистим их, удаляем сердцевину, разрезаем на полудольки. В сковороде разогреваем сливочное масло выкладываем нарезанные яблоки посыпаем сахаром и карамелизируем.
© Sputnik / Людмила Янковская
Яблоки и сахар
Теперь займемся соусом. Размягченное сливочное масло соединяем с медом и щепоткой соли и растираем до получения однородной пышной массы.
© Sputnik / Людмила Янковская
Готовим соус к блинам
Разогреваем блинную сковороду, смазываем ее растительным маслом и жарим блины с двух сторон.
© Sputnik / Людмила Янковская
Готовые блины
Готовые блины смазываем медовым соусом, сверху выкладываем начинку — карамелизированные яблоки и сметану.
© Sputnik / Людмила Янковская
Карамелизированные яблоки
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. И начнем мы с гречневых.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии