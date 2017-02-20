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Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками

21.02.2017 13:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как рецепт обычных блинов превратить во вкуснейший десерт? Приготовим гречневые блины с карамелизированными яблоками и медовым соусом.

Нам понадобится:

Для теста:

  • Гречневая мука — 100 г
  • Пшеничная мука — 50 г
  • Сметана — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 300 мл
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Сахар коричневый — 2 ч.л.
  • Дрожжи сухие — 0.5 ч.л.
  • Соль морская — 1 щепотка

Для соуса:

  • Сливочное масло — 80 г
  • Мед жидкий — 2 ст.л.
  • Соль морская — 1 щепотка
  • Соль морская — 1 щепотка

Для начинки:

  • Яблоко кислое твердое — 1 шт.
  • Сливочное масло — 3 ст.л.
  • Сахар коричневый — 2 ст.л.
Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Продукты для гречневых блинов

Сначала сделаем дрожжевую закваску. Для этого заливаем дрожжи 150 мл теплой воды, добавляем сахар и даем им немного набухнуть. Когда пойдет пенка, это будет означать, что закваска работает.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Сухие дрожжи

Теперь займемся основой для теста. Взбиваем яйца со щепоткой соли, добавляем молоко и хорошенько взбиваем в однородную пышную массу.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины

Два вида муки — пшеничную и гречневую, смешиваем, просеиваем и добавляем частями в массу, непрерывно взбиваем. Сливочное масло растапливаем в сотейнике. Пока масло растапливается, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем тесто.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины

Непрерывно помешивая, тонкой струйкой вливаем растопленное масло. Взбиваем тесто пару минут, затем даем отдохнуть примерно полчаса. Чтобы компоненты соединились и дрожжи поднялись.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Тесто на блины

На очереди начинка. Начнем с яблок, чистим их, удаляем сердцевину, разрезаем на полудольки. В сковороде разогреваем сливочное масло выкладываем нарезанные яблоки посыпаем сахаром и карамелизируем.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Яблоки и сахар

Теперь займемся соусом. Размягченное сливочное масло соединяем с медом и щепоткой соли и растираем до получения однородной пышной массы.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Готовим соус к блинам

Разогреваем блинную сковороду, смазываем ее растительным маслом и жарим блины с двух сторон.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Готовые блины

Готовые блины смазываем медовым соусом, сверху выкладываем начинку — карамелизированные яблоки и сметану.

Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
© Sputnik / Людмила Янковская
Карамелизированные яблоки
 
 
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В масленичную неделю Sputnik предлагает самые разнообразные рецепты блинов. И начнем мы с гречневых.

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