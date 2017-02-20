17 февраля пьяный пешеход с ножом напал на инспектора ГАИ.

Около 23.40 инспекторы прибыли по вызову на 3-й Заводской переулок. Напротив дома № 7 они обнаружили мужчину, который лежал на дороге в луже. Прибывшие на место медики обработали пешеходу рану на голове и поместили в служебный автомобиль, чтобы перевезти в больницу.

Как только карета скорой начала движение, пациент выскочил из автомобиля. Сотрудники ГАИ задержали беглеца, усадили в свой служебный автомобиль и отвезли в учреждение здравоохранения.

«В патрульном автомобиле молодой человек вел себя крайне неадекватно: дергал за стояночный тормоз, громко хохотал и мешал управлять автомобилем», — отметили в ГАИ региона.

В больнице провели освидетельствование, которое показало, что 32-летний житель Бреста находился в состоянии опьянения — 2,1 промилле. После оказания медпомощи инспекторы решили помочь молодому человеку и подвезли его домой.

«При задержании у мужчины была барсетка, которая все время находилась под контролем инспекторов. В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из барсетки перочинный нож и напал на инспектора. Успев увернуться от удара в шею, инспектор получил ранение кисти руки», — дополнили в ГАИ региона.

Выехавшая на место происшествия опергруппа задержала нападавшего.