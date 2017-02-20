﻿ В Бресте пьяный пешеход пытался порезать шею инспектору, который ему помог. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Бресте пьяный пешеход пытался порезать шею инспектору, который ему помог

21.02.2017 13:18 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

17 февраля пьяный пешеход с ножом напал на инспектора ГАИ.

Около 23.40 инспекторы прибыли по вызову на 3-й Заводской переулок. Напротив дома № 7 они обнаружили мужчину, который лежал на дороге в луже. Прибывшие на место медики обработали пешеходу рану на голове и поместили в служебный автомобиль, чтобы перевезти в больницу.

Как только карета скорой начала движение, пациент выскочил из автомобиля. Сотрудники ГАИ задержали беглеца, усадили в свой служебный автомобиль и отвезли в учреждение здравоохранения.

«В патрульном автомобиле молодой человек вел себя крайне неадекватно: дергал за стояночный тормоз, громко хохотал и мешал управлять автомобилем», — отметили в ГАИ региона.

В больнице провели освидетельствование, которое показало, что 32-летний житель Бреста находился в состоянии опьянения — 2,1 промилле. После оказания медпомощи инспекторы решили помочь молодому человеку и подвезли его домой.

«При задержании у мужчины была барсетка, которая все время находилась под контролем инспекторов. В момент, когда сотрудники ГАИ передавали пьяного сына вышедшему за ним отцу, молодой человек достал из барсетки перочинный нож и напал на инспектора. Успев увернуться от удара в шею, инспектор получил ранение кисти руки», — дополнили в ГАИ региона.

Выехавшая на место происшествия опергруппа задержала нападавшего.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспектор увернулся от удара в шею, но нападавший ранил его ножом в руку.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика