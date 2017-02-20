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В Могилевской области от уплаты сбора по декрету №3 освобождены 430 человек

21.02.2017 13:32 — Разное | Tut.by  
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В горрайисполкомы Могилевской области с ноября 2016 года по 20 февраля 2017 года заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов подали 2099 граждан. Об этом cообщила начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц облисполкома Инна Филиппова.


Митинг против налога на тунеядство в Могилеве. 19 февраля 2017 года. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На сегодняшний день освобождены от уплаты сбора 430 человек, в том числе с учетом трудных жизненных ситуаций. На рассмотрении находится еще 677 заявлений. «Это заявления, которые поступили в последние несколько дней, в том числе от людей, пришедших 18 января на приемы граждан, которые проводились представителями органов местной власти по разъяснению норм декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», — рассказала Инна Филиппова.

По ее словам, 18 января представители руководства облисполкома и горрайисполкомов приняли 129 граждан, от которых в этот же день в соответствующие комиссии поступили 74 заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов. «В течение этой недели приемы граждан по разъяснению норм декрета № 3 в области будут продолжены, а поступающие от людей заявления об освобождении от уплаты сбора на возмещение финансирования госрасходов будут оперативно рассматриваться соответствующими комиссиями и на заседаниях горрайиисполкомов», — сказала Инна Филиппова.

 
Теги: Могилев
 
 
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