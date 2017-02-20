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Комплекс зданий бывшего пивоваренного завода, который является историко-культурной ценностью, по решению экономического суда был возвращен в коммунальную собственность.

Пивзавод работал в центре города Гродно с 1877 года вплоть до недавнего времени. Комплекс зданий бывшего завода был куплен в 2010 году СООО «Экопромэнерго».

Как сообщает генпрокуратура, участниками сделки было подписано дополнительное соглашение к договору, согласно которому покупатель взял на себя обязательство вовлечь приобретаемое имущество в хозяйственный оборот в течение 3 лет, благоустроить прилегающую территорию и оборудовать гостевые стоянки в течение 2 лет, а также подписать охранное свидетельство.

В охранном свидетельстве было указано, что собственник обязан сохранить комплекс, и он не может отчуждать или передавать право собственности на него без согласования с местными властями.

Однако в 2014 году СООО "Экопромэнерго" без согласования с исполнительным органом заключило сделку с ООО "ЖаВаС-Инвест" о продаже Гродненского пивоваренного завода. Согласно договору, у нового собственника отсутствовали обязательства по вовлечению приобретенного имущество в хозяйственный оборот и благоустройству территории, как ранее было указано в дополнительном соглашении.

По поручению прокуратуры г.Гродно специалисты ОУПП "Институт Гродногражданпроект" провели обследование комплекса зданий, которое показало, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Прокурор обратился в суд с иском о расторжении договоров купли-продажи завода и возвращении его в коммунальную собственность Гродненского горисполкома. Суд удовлетворил иск.