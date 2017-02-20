﻿ За год ни одно госпредприятие не было приватизировано. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

За год ни одно госпредприятие не было приватизировано

21.02.2017 13:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
За год ни одно госпредприятие не было приватизировано

Госкоимущество изменит концепцию и предложит инвесторам новую возможность -- вложиться в предприятие путем дополнительного выпуска акций.

«Не было даже ни одного предложения инвестора, за которого мы могли бы зацепиться», — признался первый зампредседателя Госкоимущества Алексей Васильев, передает tut.by.

Государство решило немного изменить подходы и предложило инвесторам новую возможность: не просто купить предприятие, а вложиться в него за счет дополнительного выпуска акций. Такая допэмиссия позволяет избежать двойного финансирования проекта. В списке сейчас 22 организации. Среди них, в частности, — «Горизонт», «БАТЭ», «Витязь» и «Гомсельмаш».

Перечень этот не окончательный. Ставка сделана на китайских покупателей.

"Требовать от инвестора и купить акции, и вложить деньги в модернизацию, наверное, в отдельных моментах не совсем правильно", — говорит Васильев.

В случае с дэпэмиссией, бизнес получает возможность вливания денег непосредственно в само предприятие, получая за это процент акций.

"Это честно, как нам кажется, — сказал Алексей Васильев. — Мы готовы и пятьюдесятью и большим процентом акций поступиться ради того, чтобы наши предприятия получили инвестиционный капитал".

Представитель ГКИ напомнил, что в Беларусь готова продать любое госпредприятие, но исходя из его реальной стоимости. Не исключено, что в ближайшем будущем пакеты акций до 25% будут торговаться на фондовой бирже.

Поиск стратегическихпартнеров для крупных госпредприятий закрепят за Национальным агенством инвестиций и приватизации.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госкоимущество изменит концепцию и предложит инвесторам новую возможность -- вложиться в предприятие путем дополнительного выпуска акций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Масленица на Sputnik: гречневые блины с яблоками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика