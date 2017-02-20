Американский специалист по выживанию Мэнни Эдвардс поделился видеозаписью с необычным куриным яйцом на YouTube . На ролик обратило внимание издание Mashable .



Изображение: SNO Multimedia / youtube.com

На видео жена Эдвардса трясет крупное яйцо, а после разбивает его. Внутри обнаруживается белок, желток и еще одно яйцо поменьше. Содержимое маленького яйца ничем не отличается от всех остальных куриных яиц.

«Двойное» яйцо было очень большим. «Я удивлен, что оно не убило мою курицу», — написал Эдвардс в подписи к видео. Он рассказал, что никто из домашних не захотел съесть эти белки с желтками, поэтому его жена сделала из них маску для волос.

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Двойные яйца у кур появляются из-за явления под названием «контрперистальтическое сокращение», которое встречается довольно редко. В таких случаях яйцо возвращается вверх по яйцеводу, а вокруг него образуется еще одно яйцо.

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