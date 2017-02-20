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Комитет опасается, что не все госпредставители положительно влияют на работу акционерных обществ.

Комитет соберет данные по работе в 2016 году акционерных обществ с государственной долей собственности. Специалисты также проанализируют работу представителей государства в ОАО и выставят им баллы. Информацию планируется разместить в свободном доступе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев, передает БЕЛТА .

«В результате увидим, каким образом представители государства участвуют в работе обществ», - отметил Алексей Васильев. Он заявил, что пока не все госпредставители положительно влияют на работу акционерных обществ.

Сам Алексей Васильев недавно был назначен представителем государства в органах управления холдинга "Белавтодор". 100% акций этого предприятия находятся в управлении Госкомимущества.

Алексей Васильев заявил, что сейчас на «Белавтодоре» идет формирование наблюдательного совета. Он создается не только из чиновников, но и включает в себя независимых директоров, и в его работу собираются внедрить элементы корпоративного управления, сказал зампредседателя.

"Надо, чтобы набсовет согласовывал руководителей не только организаций, входящих в состав управляющей компании, но и руководителей структурных подразделений самой руководящей компании. Это позволит набирать профессионалов на должности, от которых зависит многое", - пояснил Алексей Васильев. Сам Алексей Васильев недавно был назначен представителем государства в органах управления холдинга "Белавтодор". 100% акций этого предприятия находятся в управлении Госкомимущества.

Алексей Васильев заявил, что сейчас на «Белавтодоре» идет формирование наблюдательного совета. Он создается не только из чиновников, но и включает в себя независимых директоров, и в его работу собираются внедрить элементы корпоративного управления, сказал зампредседателя.

"Надо, чтобы набсовет согласовывал руководителей не только организаций, входящих в состав управляющей компании, но и руководителей структурных подразделений самой руководящей компании. Это позволит набирать профессионалов на должности, от которых зависит многое", - пояснил Алексей Васильев.