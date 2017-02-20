|
Эксперт: с национальным языком нужно работать деликатно
21.02.2017 14:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Сегодня около половины из 6000 языков, на которых говорят в мире, находятся под угрозой исчезновения. Тем временем, согласно результатам последней переписи населения, 74,5% граждан 10-миллионной Беларуси считают белорусский язык родным.
Об отношении к белорусскому языку в обществе на радио Sputnik Беларусь рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа при Национальной академии наук, кандидат филологических наук Игорь Копылов.
По словам специалиста, ситуацию с использованием белорусского языка в различных сферах жизни сегодня нельзя оценивать однозначно.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На сегодняшний день наблюдаются положительные тенденции использования национального языка. Например, стало престижно использовать белорусский язык в бизнесе. Молодежь потянулась к языку, об этом свидетельствует популярность курсов, где всегда много народа. Также в международном аспекте вырос престиж белорусского языка. Сегодня открываются центры белорусской культуры и языка не только у ближайших соседей, но и в дальнем зарубежье — Германии, Китае, Японии, Пакистане", — отметил Копылов.
Специалист уточнил, что сегодня хотелось бы говорить о более широком использовании белорусского языка, поскольку наш язык имеет давнюю историю и традиции, это высокоразвитый славянский язык, который способен обслуживать все сферы жизни общества.
"С языком надо работать деликатно, нельзя никого заставлять говорить только по-белорусски. Но хотелось бы, чтобы у нас законы принимались на двух государственных языках, потому что перевод с русского языка на белорусский не имеет юридической силы. Хотелось бы, чтобы национальный язык шире использовался в сфере образования, в первую очередь, в высшем образовании", — добавил специалист.
Игорь Копылов отметил, что в общеобразовательной школе белорусский язык имеет свое место, потом абитуриенты сдают централизованное тестирование, и на этом стимул изучения языка, к сожалению, заканчивается в связи с тем, что в вузах за редким исключением отдельных факультетов белорусский язык фактически не изучается.
Также директор Института языкознания имени Якуба Коласа высказал свое мнение по поводу того, что белорусский язык является наиболее близким к древне-славянскому языку.
"Историческая судьба белорусского языка очень сложная и тем более интересная. Уже в 6-7 веке, когда славяне расселялись на наших территориях, формировались диалектные различия. Наш язык уникален по своей структуре, по фонетическому и лексическому составу. И основа, конечно, славянская", — подчеркнул специалист.
Разговор с директором Института языкознания имени Якуба Коласа Игорем Копыловым в Международный день родного языка слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение последних 18 лет в разных странах 21 февраля отмечается Международный день родного языка, который был объявлен по инициативе ЮНЕСКО, с 2009 года к этому...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии