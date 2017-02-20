Сегодня около половины из 6000 языков, на которых говорят в мире, находятся под угрозой исчезновения. Тем временем, согласно результатам последней переписи населения, 74,5% граждан 10-миллионной Беларуси считают белорусский язык родным.

Об отношении к белорусскому языку в обществе на радио Sputnik Беларусь рассказал директор Института языкознания имени Якуба Коласа при Национальной академии наук, кандидат филологических наук Игорь Копылов.

По словам специалиста, ситуацию с использованием белорусского языка в различных сферах жизни сегодня нельзя оценивать однозначно.



© Sputnik / Виктор Толочко "Джойнт": как начиналась благотворительность в Беларуси

"На сегодняшний день наблюдаются положительные тенденции использования национального языка. Например, стало престижно использовать белорусский язык в бизнесе. Молодежь потянулась к языку, об этом свидетельствует популярность курсов, где всегда много народа. Также в международном аспекте вырос престиж белорусского языка. Сегодня открываются центры белорусской культуры и языка не только у ближайших соседей, но и в дальнем зарубежье — Германии, Китае, Японии, Пакистане", — отметил Копылов.

Специалист уточнил, что сегодня хотелось бы говорить о более широком использовании белорусского языка, поскольку наш язык имеет давнюю историю и традиции, это высокоразвитый славянский язык, который способен обслуживать все сферы жизни общества.

"С языком надо работать деликатно, нельзя никого заставлять говорить только по-белорусски. Но хотелось бы, чтобы у нас законы принимались на двух государственных языках, потому что перевод с русского языка на белорусский не имеет юридической силы. Хотелось бы, чтобы национальный язык шире использовался в сфере образования, в первую очередь, в высшем образовании", — добавил специалист.

Игорь Копылов отметил, что в общеобразовательной школе белорусский язык имеет свое место, потом абитуриенты сдают централизованное тестирование, и на этом стимул изучения языка, к сожалению, заканчивается в связи с тем, что в вузах за редким исключением отдельных факультетов белорусский язык фактически не изучается.

Также директор Института языкознания имени Якуба Коласа высказал свое мнение по поводу того, что белорусский язык является наиболее близким к древне-славянскому языку.

"Историческая судьба белорусского языка очень сложная и тем более интересная. Уже в 6-7 веке, когда славяне расселялись на наших территориях, формировались диалектные различия. Наш язык уникален по своей структуре, по фонетическому и лексическому составу. И основа, конечно, славянская", — подчеркнул специалист.

Разговор с директором Института языкознания имени Якуба Коласа Игорем Копыловым в Международный день родного языка слушайте на радио Sputnik Беларусь.