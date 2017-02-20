МИНСК, 21 фев — Sputnik. За дом с видом на водохранилище Дрозды семье Александра Плаксенка предлагают двухкомнатную квартиру в Сухарево.



© Sputnik / Виктор Толочко Застройщик против бабушки: дом снесли, права на квартиру аннулировали

В этом доме Пласкенки живут с 1939 года. Раньше это была деревня, последние десятилетия — самые "золотые" сотки Минска. Рядом уже выросли коттеджи. Участок Плаксенка тоже в перспективе планируется продать с аукциона под частную застройку.

Правда, такое развитие событий будет возможно, если УКС Мингорисполкома сможет через суд выселить пенсионера. В суде Центрального района во вторник состоялся опрос сторон по иску УКСа к бывшему работнику "Ремавтодора", пенсионеру Плаксенку о принудительном выселении.

Александр Анатольевич, в свою очередь, хочет остаться в Веснинке и согласен за свой счет построить здесь новый дом.

Соседям разрешили

Согласно новому плану детального планирования, участок Плаксенка оказался на границе двух зон: ландшафтно-рекреационной и сохраняемой под частную застройку. Дом стоит в нескольких десятках метров от воды и по плану должен быть снесен.



© Sputnik / Виктор Толочко Александр Плаксенок и его зять Андрей Костюк хотят, чтобы им разрешили построить новый дом вместо ветхого на участке

Но большая часть участка Плаксенка по закону может оставаться в частном пользовании. Собственно ее и планируют в перспективе включить в новый земельный участок "для строительства индивидуального жилого дома для последующего проведения аукциона".

Изъятие участка и снос дома объяснили традиционной необходимостью "для государственных нужд".

"По указу президента №58 мы имеем право на 4 вида компенсации: квартира, деньги, новый участок, правда, вне Минска, или перенос жилого дома. Вот мы хотим такой вид компенсации, как перенос жилого дома. То есть мы требуем, чтобы нам разрешили, если невозможно оставить старый дом, построить новый", — объяснил зять Плаксенка Андрей Костюк.

Тем более что прецедент, по словам старожилов Веснинки, был. Соседям, которые также не хотели съезжать со своей земли, в свое время разрешили такое строительство.

"По словам директора УКС, та семья 10 лет обивала пороги. И вот за то, что они 10 лет обивали пороги, дошли до Администрации президента, им разрешили. А если мы обиваем только 4 года, получается, мы еще маловато ходили", — признался Александр Плаксенок.

В двушку — шесть человек

В доме Александра Плаксенка прописаны шесть человек: он сам, две дочери, зять и две малолетние внучки.

Но городские власти настаивают, что зять с внучками прописались в доме летом 2012-го — уже после принятия решения об изъятии участка и сносе дома.

Представитель семьи в суде заметил, что этот упрек несостоятелен, поскольку копию решение о сносе семья получила значительно позже — летом 2015. Также не признает семья и упреки в том, что фактически в доме проживает только глава семьи.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд Центрального района Минска

Молодежь на зиму вынуждена перебираться в квартиру из-за малолетних детей.

"Когда у дочери родился ребенок, они перебрались в квартиру на Богдановича. Потому что у нас нет воды. Раньше было две колонки, но их убрали. Мне за километр надо идти за питьевой водой. Я воду на питьевые нужды беру из колонки, а на бытовые — из озера", — пояснил в суде Плаксенок.

Встречный иск

Старожилы элитного района также подали иск в суд Московского района с требованием признать решение об изъятии их участка и сносе дома недействительным.

На то есть две причины, пояснил представитель семьи. Во-первых, истекли два года, в течение которых, по закону, должно было быть реализовано решение об изъятии и сносе.



© Sputnik / Виктор Толочко Вместо существующего дома предусмотрено "формирование нового земельного участка для строительства индивидуального жилого дома"

А во-вторых, в перечне государственных нужд, под которые возможно изъятие земли, нет пункта, который предусматривал бы продажу изымаемого земельного участка с аукциона.

Старый дом Плаксенка со всех сторон уже обступили новенькие коттеджи.

"Это старых соседей мы всех знали, о новых — ничего не известно, в гости не ходим", — говорит пенсионер.

Но и сдаваться так просто он не намерен.

"Ни уезжать, ни продавать эту землю мы не хотим. Мы согласны снести все эти хозпостройки за свой счет, от государства ничего не хотим. И сами построить новый дом. Вот что мы хотим", — объяснил Плаксенок.

Первое судебное заседание по иску УКС Мингорисполкома к пенсионеру состоится 1 марта.