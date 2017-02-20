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В Борисове инженера диагностической станции подозревают во взятках за оформление техосмотра

21.02.2017 14:57 — Разное | Tut.by  
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Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Борисовского РУВД задержали инженера по техническому осмотру транспортных средств одной из диагностических станций города Борисова. 

По собранным в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сведениям установлено, что 48-летний фигурант получал денежные средства от автовладельцев за благоприятное решение вопроса о прохождении техосмотра на автомобилях, имеющих технические неисправности. Сумма взяток составляла от 20 до 60 рублей: в зависимости от самого транспортного средства, а также его технического состояния.

Задержанного сотрудники БЭП подозревают в неоднократном получении взяток. В отношении уже бывшего должностного лица возбужден ряд уголовных дел по ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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