Минское «Динамо» начинает сегодня четвертую в своей истории серию плей-офф Континентальной хоккейной лиги. SPORT.TUT.BY рассказаывает, чего ждать от противостояния с «Локомотивом», а также сравнивает нынешних «зубров» с предыдущими составами, выходившими в плей-офф.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Соперник

Перед последним матчем сезона казалось, что в первом раунде плей-офф не избежать динамовского дерби, но вместо Москвы минчане отправятся в Ярославль, повторив вывеску первого раунда Кубка Гагарина шестилетней давности.

Стоит признать, что московское «Динамо» куда более подходящий для «зубров» соперник, нежели «Локомотив». «Зубры» умеют играть с командами, проповедующими оборонительный стиль, что и продемонстрировали в этом сезоне, дважды всухую обыграв одноклубников из Москвы. «Локомотив» же куда более целостный коллектив, обладающий сильными исполнителями в каждой линии.

Основным вратарем будет Алексей Мурыгин — один из самых надежных российских вратарей КХЛ, отразивший в этом году 92,9% бросков по своим воротам (у Скривенса этот показатель равен 91,8%). В защите ему будут помогать опытные защитники, среди которых выделятся шведский гигант Стаффан Кронвалль. В свои 34 года капитан «Локомотива» все еще предельно надежен у собственных ворот и эффективен у чужих. Он обладает хорошим для 102-килограммового защитника катанием, может начать атаку точной передачей или завершить пушечным броском. Вместе с ним в защите «железнодорожников» действуют имеющий опыт в НХЛ чех Якуб Накладал, а также кандидаты в сборную России — Михаил Пашнин, Рушан Рафиков, Илья Любушкин, Павел Коледов и Владислав Гавриков.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В нападение серьезную опасность представляет легионерская тройка Тальбо — Контиола — Козун. Брэндон Козун и вовсе является одним из лучших бомбардиров двух последних сезонов КХЛ. В прошлом сезоне американец феерил в «Йокерите», а в этом набрал 56 (23+33) очков в «Локомотиве». Петри Контиола — опытный центрфорвард, выступающий за топ-клубы КХЛ с 2009 года. Наконец, Макс Тальбо — обладатель Кубка Стэнли, проведший более 700 игр в НХЛ.

Среди российских форвардов выделяются также поигравший в НХЛ Андрей Локтионов, двукратный обладатель Кубка Гагарина Денис Мосалев и молодые надежды Александр Полунин, Павел Красковский и Егор Коршков. Всем им по 20 лет, но эта тройка уже организовала 23 шайбы в этом сезоне.

Тренирует команду 45-летний Алексей Кудашов, который выигрывал Кубок Гагарина в качестве игрока, но все еще продолжает завоевывать авторитет, как тренер.

Динамовские заботы

Если посмотреть на ростер «Динамо», то можно сказать, что минчане не уступают сопернику ни в одной линии кроме защиты.

Оборона «зубров» состоит из эффективного в атаке, но часто ошибающегося у своих ворот Марка-Андре Граньяни и белорусских защитников — талантливых и обучаемых, но пока не проявлявших себя в плей-офф. Именно здесь может сказаться вроде как вынужденное по финансовым причинам расставание с Бэйленом и Крайчеком.

К счастью, минчане подходят в матчам на выбывание с практически пустым лазаретом. Последние игры из-за аппендицита пропускал Роман Граборенко, но он включен в выездной состав «зубров». Это позволит Крэйгу Вудкрофту проводить ротацию состава при тяжелом графике «матч через день».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Кстати, интересно и как проявит себя в Кубке Гагарина блестяще отработавший «регулярку» динамовский коуч. Уже сегодня Вудкрофт начнет первый настоящий плей-офф в качестве главного тренера профессионального клуба. Почему-то кажется, что фанатичная доскональность и контролируемая эмоциональность Крэйга будут сейчас очень кстати.

Наконец, не помешает сравнить это «Динамо» с тремя другими составами «зубров», выходившими в плей-офф. Тем более, этот регулярный сезон стал самым успешны в истории — минчане смогли набрать в нем аж 105 очков, рекордно мало пропуская и обладая при этом самым молодым составом. При этом нынешний состав совсем звездный: опыт игроков в сильнейшей лиге мира (НХЛ) совсем небольшой, а если исключить покинувшего клуб по ходу сезона Лукаша Крайчека — минимальный за все четыре сезона.

Инфографика: Антон Девятов, Кирилл Клименков



Выездной состав «Динамо»:

Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд, Ян Шелепнев.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Кирилл Готовец, Роман Граборенко, Никита Мицкевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Александр Кулаков, Данила Карабань, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Артем Волков, Фредрик Петтерссон, Аарон Палушай, Артур Гаврус, Сергей Костицын.

Взгляд букмекеров и специалистов

Самый известный хоккейный журналист России Алексей Шевченко уверяет, что ярославскому «Локомотиву» будет очень непросто, а минчан он называет главной загадкой плей-офф. Прогноз Шевченко — победа «Динамо» в серии со счетом 4:2.

С ним несогласны аналитики букмекерских контор. Они считают, что в следующий раунд, пусть и не без борьбы, все-таки пройдет «Локомотив». Коэффициент на итоговый успех ярославцев — 1,4, минчан — 2,9.

Напомним, что в этом сезоне команды встречались дважды. В Минске «Динамо» выиграло 2:0, а в Ярославле уступило 3:6.

Где и когда

21 и 23 февраля игру пройдут в Ярославле, 25 и 27 числа соперники встретятся уже на «Минск-Арене». Если после четырех игр победитель серии не будет известен, то команды через день будут путешествовать по маршруту Ярославль-Минск-Ярославль, пока один из клубов не одержит четыре победы.



