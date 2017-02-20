Игроки мини-футбольного клуба «Столица» поздравили болельщиков и зрителей с международным Днем родного языка, который учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и отмечается 21 февраля.

Футболисты пригласили болельщиков на домашний матч с командой «УВД-Динамо» на белорусском, русском, португальском, армянском и украинском языках!

Видео: Столица мини-футбольный клуб

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В съемках приняли участие легионеры клуба — украинец Тарас Королишин, армянин Саркис Маргарян, бразилец Гильерме Фонсека, россиянин Дмитрий Поляков, а также белорус Владимир Жданович.

Сейчас игроки клуба находятся в Москве, где уже 22 февраля сыграют первый матч Кубка Ерёменко против «Дины».