Продолжается судебное слушание по делу о нападении на людей и убийстве в ТЦ «Европа».

Минский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении 18-летнего Влада Казакевича, который 8 октября прошлого года нападал на людей в торговом центре.

Во вторник, 21 февраля на судебном заседании присутствовал психиатр из БелМАПО Евгений Ласый.

По его словам, в 2014 году Казакевич находился на лечении в РНПЦ психического здоровья. Врач рассказал, что проводил консультацию обвиняемого, у которого на тот момент наблюдались суицидальные действия, связанные с конфликтом с учительницей в школе.

Это был момент жизненного кризиса. Пациент пытался поджечь себя в подвале. По итогам консультации был поставлен диагноз «умеренный депрессивный эпизод» и «шизоидное расстройство личности».

Шизоидное расстройство личности характеризуется склонностью к мистическому фантазированию и эксцентричностью поступков. Это психическое заболевание, которое носит постоянный характер. Данное расстройство личности может приводить к конфликту в окружении.

По словам специалиста, для таких пациентов нет длительного лечения, но им необходима терапия.

Суд над преступником был начат в понедельник 20 февраля, на заседании обвиняемый в подробностях рассказывал о своих намерениях и о том, что происходило в ТЦ «Европа». Казакевич признал свою вину, но в содеянном не раскаялся.

Напомним, жестокое убийство было совершено подростком 8 октября: 17-летний подросток напал на людей с топором и бензопилой, в результате одна женщина была убита, а вторая ранена.

Позже преступник был направлен на судебно-психиатрическую экспертизу, так как его психическое состояние вызвало вопросы у следствия. По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Поскольку убийце на момент совершения преступления не исполнилось 18-и лет, то ни расстрел, ни пожизненное заключение ему не грозят .

Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).