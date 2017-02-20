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Убийство в ТЦ "Европа". На суде выступил психиатр
Продолжается судебное слушание по делу о нападении на людей и убийстве в ТЦ «Европа».
Минский городской суд рассматривает уголовное дело в отношении 18-летнего Влада Казакевича, который 8 октября прошлого года нападал на людей в торговом центре.
Во вторник, 21 февраля на судебном заседании присутствовал психиатр из БелМАПО Евгений Ласый.
По его словам, в 2014 году Казакевич находился на лечении в РНПЦ психического здоровья. Врач рассказал, что проводил консультацию обвиняемого, у которого на тот момент наблюдались суицидальные действия, связанные с конфликтом с учительницей в школе.
Это был момент жизненного кризиса. Пациент пытался поджечь себя в подвале. По итогам консультации был поставлен диагноз «умеренный депрессивный эпизод» и «шизоидное расстройство личности».
Шизоидное расстройство личности характеризуется склонностью к мистическому фантазированию и эксцентричностью поступков. Это психическое заболевание, которое носит постоянный характер. Данное расстройство личности может приводить к конфликту в окружении.
По словам специалиста, для таких пациентов нет длительного лечения, но им необходима терапия.
Суд над преступником
Напомним,
Позже преступник
Казакевичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 13 и ч. 2 ст. 139 (приготовление к убийству двух и более лиц), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 139 (покушение на убийство двух и более лиц), ч. 2 ст. 139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 339 УК (хулиганство).
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Продолжается судебное слушание по делу о нападении на людей и убийстве в ТЦ «Европа».
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