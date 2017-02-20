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Стройка через МКАД от Куропат: за что борются активисты
Напряженность на площадке у дома № 49 по Мирошниченко, где начали строить бизнес-центр, не спадает: палатку «Молодого фронта», решившего воспрепятствоваать стройке, со стройплощадки
С чего начался конфликт?
История вокруг площадки у обычной девятиэтажки в Зеленом Луге началась на прошлой неделе, когда во дворе дома начали рубить деревья. Выяснилось, что площадку готовят под строительство пятиэтажного бизнес-центра с магазинами. Местные жители вышли на защиту зеленой зоны. Они уверяют, что копать и что-то строить в этом месте нельзя: рядом лесной массив Куропаты, в котором расстреливали жертв сталинских репрессий. Точных границ урочища никто не знает. Раскопки здесь, по словам защитников участка, не проводились, поэтому, вполне возможно, в земле лежат человеческие останки. Даже если под площадкой нет захоронений, через нее могли вести на расстрел.
Почему стройка задела за живое?
Куропаты — лесной массив, где в 30-е — начале 40-х годов XX века НКВД проводил массовые расстрелы. Точное число жертв неизвестно, по разным оценкам, здесь может быть захоронено до 250 тысяч человек. С 1993 года урочище Куропаты внесено в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь как место захоронения жертв политических репрессий. Куропаты имеют статус историко-культурной ценности первой категории.
Вокруг комплекса есть охранная зона, строить в которой нельзя. После нее идет зона регулирования строительства, где строить можно, соблюдая отдельные условия.
Первый раз защищать историческое место белорусы выходили в начале 2000-х годов, когда расширяли МКАД. Активисты и горожане выступали категорически против того, чтобы кольцевая дорога пошла по захоронениям. Противостояние длилось несколько лет: горожане здесь устанавливали деревянные кресты, памятные знаки и палатки, в которых дежурили защитники урочища.
Второй раз волну гнева вызвало строительство возле Куропат ресторанного комплекса «
Пока шли разбирательства, Минкульт
Так входит участок в охранную зону или нет?
До 2014 года этот участок и правда входил в охранную зону Куропат, которую устанавливало Министерство культуры. Когда охранную зону решили «подвинуть» ради экс-«Бульбаш-холла», заодно «отрезали» и по другую строну МКАД возле дома № 49 на Мирошниченко.
Город продал участок у дома № 49 с аукциона в июне 2013 года, а решение о сокращении границ охранной зоны Куропат Научно-методический совет при Минкульте принял
То есть застройщик ни в акте выбора земли, ни в регистрационных документах прочитать об охранной зоне не мог.
Какова вероятность, что на участке могут быть человеческие останки?
— Вероятность найти захоронения велика. Потому что карт-схем нет, КГБ информацию не выдает, и места захоронения историки и археологи определяют не точно, а границы могут отличаться от предположительных на 200−300 метров. Даже когда строили дома в Зеленом Лугу, не факт, что ничего не нашли, — говорит Игорь Кузнецов, исследователь сталинских репрессий в стране, кандидат исторических наук. — Поэтому необходимо соблюдать строгие нормативы: началу любого строительства должна предшествовать археологическая экспертиза, которую здесь не провели. А то, что застройщик уверяет, что местность проверяли, когда закладывали здесь сети и кабели, ничего не значит: могли найти, убрать и забыть. Если же возник спорный вопрос, то стройка однозначно должна быть остановлена, археологи должны изучить местность и сказать, что захоронений там нет.
Кто сейчас борется против строительства?
Сначала площадку освободили от деревьев — на это среагировали местные жители. Когда рабочие с техникой приехали, чтобы огородить стройплощадку, они обнаружили на ней
Кроме «Молодого фронта» местных поддерживает общественная кампания «Генплан — для минчан!». Ее активисты утверждают, что строительство ведется незаконно, поскольку не была соблюдена процедура общественного обсуждения и градостроительные вопросы.
— Проект этого объекта начал разрабатываться в 2012 году, в 2013 году застройщик выкупил участок на аукционе, в 2014 году он получил положительное заключение Госстройэкспертизы на проведение работ, — говорит активист кампании «Генплан — для минчан!» Денис Кобрусев. — Это нарушение, поскольку до получения всех этих документов объект должен был проходить общественное обсуждение. Но общественность узнала о стройке только в 2016-м, когда объект включили в общественное обсуждение. Да и провели его тоже с нарушениями.
Стоит отметить: во время общественного обсуждения граждане просто… не заметили этот объект в проекте.
22 февраля активисты планируют отнести в Мингорисполком письменное требование приоставновить строительство. Под ним уже подписались 600 человек.
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Городские активисты уверяют, что город продал участок еще когда он входил в охранную зону урочища.
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