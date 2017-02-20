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В документе определены основы политики в сфере управления государственными организациями.

Проект комплексной стратегии повышения эффективности управления государственными организациями находится в высокой степени готовности, заявил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев, передает БЕЛТА .

В проекте определена политика в сфере управления госорганизациями и повышения его эффективности. Документ выстраивает систему работы с имуществом, определяет, что остается в республиканской, что передается в коммунальную собственность, кто будет заниматься стратегически важными предприятиями, пояснил зампредседателя.

"Необходим базовый документ, который бы определил направления в сфере имущественных отношений", - сказал Алексей Васильев.

Меры по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы, утвержденные правительством, предполагают, что стратегия повышения эффективности управления государственными организациями будет внесена на рассмотрение Совмина в апреле.