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Стратегия повышения эффективности управления госорганизациями почти готова
21.02.2017 15:22 — Разное | Ежедневник
фото: 24Today
В документе определены основы политики в сфере управления государственными организациями.
Проект комплексной стратегии повышения эффективности управления государственными организациями находится в высокой степени готовности, заявил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Алексей Васильев, передает
В проекте определена политика в сфере управления госорганизациями и повышения его эффективности. Документ выстраивает систему работы с имуществом, определяет, что остается в республиканской, что передается в коммунальную собственность, кто будет заниматься стратегически важными предприятиями, пояснил зампредседателя.
"Необходим базовый документ, который бы определил направления в сфере имущественных отношений", - сказал Алексей Васильев.
Меры по реализации Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 годы, утвержденные правительством, предполагают, что стратегия повышения эффективности управления государственными организациями будет внесена на рассмотрение Совмина в апреле.
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В документе определены основы политики в сфере управления государственными организациями.
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