"Цифры — они везде цифры. Нет большой разницы, что считать. А здесь больше платят", — так, помнится, ответил на вопрос, почему он, физик с ученой степенью, стал банковским служащим герой фильма "Пределы риска", посвященного началу кризиса 2008 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Антикариесная упаковка и "забывчивый дом": чем удивит вузовская наука

Кстати: не столь редкая ситуация. Например, на Австрийском турнире юных физиков со мной в жюри сидели выпускники физфака, которые чем только ни занимаются по окончании вуза: один ушел в консалтинг, другой поднимает экономику, третий получил диплом бизнес-администратора. Вам это ничего не напоминает?

А я чувствовал себя, как дома. Выпускники научно-ориентированных специальностей БГУ в большинстве своем даже не пытаются пробовать себя в исследовательской сфере — сразу идут в компании информационных технологий. Понятно: за гарантированным заработком. Даже когда будущая работа слабо коррелирует с изученными в университете дисциплинами, вуз обычно не ограничивает выбор молодого специалиста. Ведь пока работник приносит стране валюту, осваивая информационные технологии, не так важно, чем конкретно он занимается.

Вот и у австрийцев самый первый отсев происходит еще на этапе поступления в вуз. Увлекавшиеся физикой школьники трезво оценивают потенциальную доходность профессии и зачастую в итоге предпочитают специальности, не связанные с наукой.

Но почему даже в экономически развитых странах учеными становятся преимущественно энтузиасты, которые вынуждены ставить любимое дело выше материальной заинтересованности? Ведь суммы, выделяемые там на фундаментальные исследования, реально могут поразить воображение обывателя. И все четко понимают: особенно сейчас развитие науки определяет будущее благосостояние человечества. Первопроходцам достанутся все лавры!

Но, представьте себе, далеко не на науке сосредоточены интересы мировых корпораций. Например, многие упрекают НАСА в расточительности. Суммы, выделяемые на нужды космического ведомства, кажутся астрономическими: 17,6 миллиарда долларов в год! Хотя проекты за пределами земной орбиты, понятно, пока представляют исключительно научный интерес, и воспользоваться их плодами вряд ли придется в обозримом будущем.

Однако все познается в сравнении. Как вам такое? На проведение Олимпиады в Лондоне в 2012 году израсходовано около 15 миллиардов американских дензнаков. И она даже не самая затратная в истории: Игры в Пекине и Сочи обошлись еще дороже. В то же время марсоход Curiosuty, уже больше трех лет радующий землян фотографиями Красной планеты, собирали буквально на коленке, экономя где только было возможно.

Символом надежд современной теоретической физики стал Большой адронный коллайдер. Но знаете ли вы, как тернист был его путь? Запуск неоднократно переносился… из-за недостаточного финансирования! Хотя его стоимость сопоставима с ежегодными затратами команд-участниц "Формулы-1".

Да что говорить: Нобелевская премия блекнет по сравнению с наградами киберспортсменов, молодых людей, профессионально играющих в компьютерные игры! На чемпионате по Dota 2 призовые, врученные победившей команде, в пересчете на каждого участника превышают размер престижнейшей научной премии. Гонять по экрану нарисованных персонажей, оказывается, более выгодно, чем способствовать прогрессу.

Не говоря о том, что из-за нехватки средств, скорее всего, "Нобелевка" в следующем году впервые не дотянет до миллиона долларов.



© Sputnik / Виктор Толочко Наш электромобиль и коттедж за полдня: чем удивят белорусы в Год науки

Естественно, глупо требовать увеличения субсидий научно-исследовательским центрам на те суммы, которые ежегодно тратятся на различные спортивные состязания. Спорт в значительной степени финансируется за счет зрителей и спонсоров, которые взамен получают рекламу и продвижение своего товара. С наукой этот фокус не пройдет. Так что движемся с той скоростью, с какой позволяют бюджеты.

США, Европа и Япония остаются локомотивами мирового научного прогресса. Именно оттуда приходит большая часть новостей об открытиях и изобретениях, там же воплощаются в жизнь крупнейшие исследовательские проекты. И мне лично очень отрадно, что и наша Беларусь входит в десятку мировых лидеров по числу патентов на душу населения.

Скажете: какая несправедливость — люди, меняющие облик мира в лучшую сторону, оказываются не в почете, когда дело доходит до распределения прибыли! Но не забывайте: инвестиции в науку — крайне рискованное дело. В Кремниевой долине из каждой сотни инновационных проектов окупают себя не более десятка, дают долговременную устойчивую прибыль единицы. Чрезмерное увлечение дорогостоящими безрезультатными проектами способно уничтожить бюджет любой страны, а оценить перспективу ноу-хау на ранних этапах, к сожалению, пока человечество не научилось.